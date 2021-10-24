الإسكان: شهران مهلة لاستكمال سداد مقدمات حجز الأراضي المطروحة بنظام القرعة

أعلن المهندس حاتم حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، عن أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافقت على منح مهلة لمدة شهرين من تاريخ الإعلان، لاستكمال سداد مقدمات حجز قطع الأراضي السكنية الصغيرة التي تم طرحها بنظامي القرعة العلنية أو بأسبقية الحجز online، اعتباراً من عام 2017، ما عدا قطع أراضي الإسكان الاجتماعي، وذلك بالأسعار المعمول بها حاليا.

شروط التقدم بطلبات لاستكمال سداد حجز قطع الأراضي السكنية

وأضاف نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أنه يتم تقديم الطلبات لجهاز المدينة التابع له القطعة للتعامل عليها بالأسعار المعمول بها حاليا، وذلك وفقا للشروط الآتية:

- أن تكون قطعة الأرض شاغرة ولم يتم تخصيصها للغير.

- أن يكون مقدم الحجز ما زال تحت حساب قطعة الأرض حتى تاريخ الإعلان.

- التنازل عن كافة الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة إن وجدت.

ولفت نائب رئيس الهيئة، إلى أن ذلك يأتي استجابة من الهيئة للطلبات المقدمة من المواطنين المخصص لهم قطع أراضٍ سكنية صغيرة، والتي تم طرحها بنظام القرعة العلنية أو بأسبقية الحجز online، اعتباراً من عام 2017، ولم يتمكنوا من استكمال مقدمات الحجز.