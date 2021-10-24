وزير الإسكان يتابع موقف توسعات محطة تنقية مياه الشرب بـ6 أكتوبر

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، دفع العمل بمشروع توسعات محطة تنقية مياه الشرب بمدينة 6 أكتوبر، والذي يشمل تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة للمحطة بطاقة إنتاجية 800 ألف م3/يوم، لخدمة مدن «6 أكتوبر، أكتوبر الجديدة، وحدائق أكتوبر»، لافتا إلى أنّ تنفيذ المشروع يأتي في إطار تلبية التوسعات العمرانية الجديدة بمنطقة أكتوبر، واستيعاب احتياجات السكان المستقبلية من المياه، وزيادة وانتظام الضغوط بالمناطق الحديثة.

تنفيذ بئري توزيع فرعي 20 مروق مياه و58 مرشحا رمليا

جاء ذلك خلال متابعة الوزير، الموقف التنفيذي للمشروع، حيث أوضح الدكتور عاصم الجزار، بحسب بيان عنه، أنّ المرحلتين الثانية والثالثة للمحطة تشملان تنفيذ «بئري توزيع فرعي، 20 مروق مياه، 58 مرشح رملي، عنبري الطلمبات المرشحة، عنبري المولدات، عنبري طلمبات غسيل المرشحات، وخزانات المياه المرشحة»، إلى جانب التوريدات الكهروميكانيكية والأعمال المدنية اللازمة للتشغيل والصيانة من مبانٍ وورش وصيانة وغير ذلك.

وأضاف الوزير، أنّ مشروع توسعات محطة تنقية مياه الشرب بمدينة 6 أكتوبر، أحد أهم المشروعات التي يجري تنفيذها، حيث سيتم مضاعفة الطاقة الإنتاجية للمحطة لتلبية النمو العمراني بمدن أكتوبر، وزيادة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاع مياه الشرب.

تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة للمحطة بطاقة إنتاجية 800 ألف م3/يوم لتلبية التوسعات المستقبلية لمدن أكتوبر

من جانبه، أشار المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إلى أنّ المرحلة الأولى للمحطة بطاقة 400 ألف م3/يوم وتعمل بكامل طاقتها، وبعد الانتهاء من تنفيذ التوسعات الجارية ستصبح المحطة بطاقة إجمالية مليون و200 ألف م3/يوم، ويقدر إجمالي تكلفة تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة بنحو مليار و690 ألف جنيه بنسب إنجاز متقدمة، وبتنفيذ شركتي مختار إبراهيم وأبناء حسن علام، مؤكدا أنّه يتم بذل الجهد لسرعة الاستفادة من المياه المنقاة بالمشروعات الحديثة بمدن أكتوبر.

يذكر أنّ محطة تنقية مياه الشرب بمدينة 6 أكتوبر يتم إمدادها بالمياه العكرة من مأخذ المياه العكرة على النيل ورافع المياه العكرة بالعياط والمكون من (عنبر طلمبات المياه العكرة يحتوى على 6 طلمبات مرحلة أولى تعمل بكامل طاقتها و6 طلمبات مرحلة ثانية جارٍ تنفيذها – عنبر مولدات) بخلاف الـ3 الخطوط الناقلة للمياه قطر 2200مم بطول 38.5 كم من مأخذ العياط حتى محطة التنقية بمدينة 6 أكتوبر – منظومة الطرق المائي بمشملاتها – رافع أوسط على بعد 14.5 كم من مأخذ المياه).