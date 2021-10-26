الخطيب: مقاومة الإرهاب والحروب بالوعي فلسفة حكم الرئيس السيسي (فيديو)

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إنَّ مصر شهدت ثلاثة أحداث مهمة أمس، بدأت بتخريج عدد من الدفعات الجديدة بالكليات العسكرية «هنا جاءت الرسالة قوية ومباشرة وواضحة أنَّ الجيش المصري هو الأقوى بالمنطقة، وهو جيش رشيد ولا يعتدي»، ما يؤكّد أنَّ مصر دولة غير متهورة وقرارتها محسوبة ومنضبطة.

وأضاف «الخطيب»، خلال حواره مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، أنَّ الحدث شهد أيضًا تنفيذ حكم الإعدام في تكفيري كان الذراع الأيمن للإرهابي هشام عشماوي، أما الحدث الثالث فهو القرار التاريخي للرئيس عبدالفتاح السيسي بإلغاء العمل بقانون الطوارئ، مؤكّدًا أنَّ هذه الأحداث الثلاثة مهمة وتؤكّد قوة الدولة المصرية.

الرئيس يؤمن بمقاومة الإرهاب من خلال الوعي

وأضاف الخطيب، أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث أمس، خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية حول الوعي، وهو الأمر الذي يؤكّد فلسفته بشأن مقاومة الإرهاب والجهل والحروب عبر الوعي، منوهًا إلى أنَّ مجابهة الأخطار التي تواجه مصرلا يتمّ إلا عن طريق الوعي الحقيقي فالقوة غير كافية.

ونوه إلى أنَّ مؤسسات الدولة كانت تعمل منفردة ودون رابط حقيقي قبل حكم الرئيس السيسي، ففي السابق كان يتمّ تخريج كل دفعة من الكليات العسكرية بمفردها، ويتمّ الاحتفال بها في وجود رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أنَّ الرئيس حرص على توحيد مؤسسات الدولة والاحتفال بالدفعات العسكرية معًا.

لا نواجه الحروب بالقوى العسكرية فقط

وشرح «الخطيب»، أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يرى أنَّ مواجهة الحروب لا تكون فقط عبر القوة الأمنية أو العسكرية، ولكن من خلال ارتفاع الوعي لدى المواطنين، مبينًا أنّه على المواطن حماية بلده وإداراك المخاطر التي تحيط به حتى لا ينخدع بالمعلومات المغلوطة، خاصة بعد التزييف الكبير الذي حدث بوعي الشعب المصري في 2011، ما ترتب عليه تحرك المواطنين لتخريب بلادهم، وهو الأمر الذي تحدث عنه الرئيس السيسي، مشددًا على أن فلسفة حكمه قائمة على امتلاك المواطن وعي حقيقي يدرك من خلاله كم المخاطر التي تؤثر على استقرار الدولة.

مصر تعاملت مع أعدائها بالخارج بحكمة كبيرة

ولفت الخطيب، إلى أنَّ مصر دولة كبرى ورائدة بالمنطقة وتستعيد ريادتها بالحق والأصول وليس بالاعتداء، وهو الأمر الذي يؤكّده الرئيس السيسي دائمًا، مشددًا على أنَّ الجيش المصري جيش رشيد، يحمي ولا يهدد، والدولة المصرية عاقلة ورشيدة وتدرك مصالح المنطقة وتحافظ عليها، ولذلك يتجه الأوروبيون لمصر لما لها من رشد وعقل بالتعامل مع مثل هذه الأمور، لافتًا إلى أنَّه حتى أعداء الدولة المصرية بالخارج تعاملت معهم مصر بحكمة أيضًا.