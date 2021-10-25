الخطيب: الإخوان يسيرون على درب «أبو بكر البغدادي» بالسودان (فيديو)

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إنَّ المتتبع لفكر الجماعات الإرهابية يجده فكر واحد منذ قديم الأزل فهو نفس الفكر ونفس الأسلوب «هنا في مصر كانوا بيحطوا أنابيب ويفجروها، ويلبسوا حزام ناسف ويفجروا أنفسهم، وهذه الحوادث مستمرة ومتكررة منذ اغتيال الرئيس الشهيد محمد أنور السادات، والعمليات التي تمت بعدها».

وأضاف «الخطيب»، أنَّه منذ اغتيال السادات تمت علميات إرهابية أخرى كثيرة، وحتى أيام عنف تنظيم الإخوان، وعقب الخلاف مع الرئيس جمال عبدالناصر، مشددًا على أنَّ كل هذه الأحداث التي شهدتها مصر كانت عبر 3 مراحل، أولها مرحلة الخلاف مع الرئيس عبدالناصر، ومرحلة قتل الرئيس الشهيد محمد أنور السادات وما بعده ومرحلة الجامعات الدينية في التسعينات مع الرئيس مبارك، ثم بعد ثورة 30 يونيو».

كل الأحداث الإرهابية تشبه بعضها.. تفكيرهم واحد ولم يتغير

وأضاف رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن» خلال حواره مع الإعلامية إنجي القاضي، ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة «dmc» أنَّ «كل الأحداث الإرهابية تشبه بعضها، فالعنف واحد والتفكير واحد حتى خلال المداهمات الإرهابية، ألا وهو مقاومة الأجهزة الأمنية حتى آخر طلقة، ومن الممكن أن يقبل على قتل نفسه بالأخير»، متابعًا أنَّ «خلية مدينة نصر اشتبكت لمدة 6 ساعات، وخلية الرحاب استمرت 4 ساعات»، منوهًا إلى أنَّ مسلسل «الاختيار 2» سجل عددًا من هذه الاشتباكات، خاصة واقعة خلية «عرب شركس» التي ارتدى فيها الإرهابيون أحزمة ناسفة واستشهد بها عدد من الضباط الكبار.

الجماعة الإرهابية تستغل أوقات اضطراب الدول لفرض سيطرتها عبر التفجيرات

وشرح «الخطيب»، أنَّه كانت توجد رسالة من الإرهابي أبوبكر البغدادي، أشار خلالها إلى أنَّ السودان سيكون محل عمليات مستقبلية، مشددًا على أنَّ الإخوان يسيرون على الدرب نفسه، مبينًا أنَّ الخلية الإرهابية التي كشف عنها السودان، وكان يقودها مصري هارب بالسودان بالتعاون مع زوجته هي خلية ضمن خلايا إرهابية تحاول تستغل أوقات الاضطراب في الدول، حتى تشن تفجيرات من أجل فرض سيطرتها على البلاد التي يتواجدون بها.

واستكمل: «من الواضح ومن خلال المتفجرات والأسلحة التي كانت تحوذها الجماعة الإرهابية، أنَّها كانت تحاول أن تخلق اضطرابا في الدول التي تتواجد بها، مع محاولة فرض الفوضى وإنشاء خلايا عنقودية، وكي لا يتمّ الكشف عنها بسهولة»، مؤكّدًا أنَّه يجب أنَّ يوجد تنسيق بين الدول وبعضها لمكافحة الإرهاب تحديدًا لأن الإرهاب خطر على الجميع وليس خطرًا على بلد بعينه.