الانتهاء من تطعيم كافة العاملين بالفنادق المصرية باستثناء القاهرة

قال هشام الشاعر، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إنه جرى الانتهاء من تطعيم كافة العاملين بالقطاع الفندقي المصري بجرعتي التطعيم الخاصة بفيروس كورونا، باستثناء العاملين بفنادق القاهرة والجيزة الذين يتم تطعيمهم حاليا، لافتا إلى أن تحصين كافة العاملين بالسياحة ضد فيروس كورونا ساهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة الحالية.

الغرفة لم تتلق أي إخطارات برفض العاملين الحصول على التطعيم

وأوضح عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن العاملون بقطاع الفنادق أقبلوا على الحصول على جرعتي التطعيم؛ لإيمانهم الكامل بأنها تمثل حماية كبيرة لهم في مواجهة الأمراض، فضلا عن أن هذا الإجراء يسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، موضحا أن الغرفة لم تتلق أي إخطارات من الفنادق برفض أي من العاملين الحصول على التطعيم، متابعًا: «الفنادق تقوم بإبعاد غير المطعمين، عن العمل بالوظائف التي تشهد تعاملا مباشرا بينهم وبين النزلاء والسياح».

عمل الفنادق بكامل طاقتها الاستيعابية

وأضاف «الشاعر» أن الموافقة على عودة الفنادق لاستقبال النزلاء بكامل طاقتها الاستيعابية، يعود إلى السيطرة شبه التامة على فيروس كورونا محليا وعودة الحياة بمصر لطبيعتها قبل جائحة كورونا، فضلا عن الالتزام التام من قبل المنشآت الفندقية على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى زيادة أعداد السياح الوافدين لمصر خلال الشهور الأخيرة.

وأشار عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إلى أن لجان وزارة السياحة والآثار انتهت من إعادة تقييم المنشآت الفندقية بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر؛ وفقا لمعايير التصنيف الجديدة «Hospitality Criteria»، وتعمل حاليا على إعادة تقييم باقي المنشآت الفندقية العاملة حاليًا على مستوى الجمهورية، موضحا أنه بداية من يوم 1 نوفمبر المقبل ستبدأ الفنادق بيع الغرف الفندقية وفقا للحد الأدنى للأسعار، بحيث تباع الغرفة بفندق فئة الـ 5 نجوم بـ 40 دولارًا في اليوم، والغرفة بفندق 4 نجوم بـ28 دولارًا في اليوم.