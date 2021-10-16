المنشآت الفندقية: انتعاشة سياحية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء خلال الشتاء

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن شركات السياحة والطيران الروسية، لم تحصل حتى الآن على موافقات من السلطات الروسية لتسيير رحلات إلى مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، لافتا إلى أن تلك الشركات رفعت عدد رحلاتها إلى شرم الشيخ والغردقة بداية من الشهر الجاري، موضحا أن عدد الرحلات الروسية خلال الشهر الجاري إلى شرم الشيخ والغردقة، ستبلغ أكثر من 50 رحلة أسبوعية، موضحا أن تلك الرحلات قابلة للزيادة خلال الأشهر المقبلة.

بريطانيا تسير 58 رحلة أسبوعية لشرم الشيخ والغردقة

وأضاف «عاقل»، لـ«الوطن»، أن الموسم السياحي الشتوي سيشهد زيادة في أعداد السياح الوافدين لمصر من مختلف دول العالم، وذلك بعد إعلان كل من روسيا وألمانيا وأوكرانيا، فضلا عن العديد من دول أوروبا الشرقية مثل رومانيا، زيادة أعداد رحلاتها خلال الأشهر القليلة المقبلة، تزامنًا مع زيادة أعداد الرحلات من بريطانيا والتي بلغت 58 رحلة أسبوعية لشرم الشيخ والغردقة، مشيرا إلى أن زيادة تلك الرحلات تؤكد أن القطاع السياحي المصري يسير في الطريق الصحيح وفي سبيله للتعافي من الآثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا.

الفنادق جاهزة لاستقبال السياح خلال الشهور المقبلة

وأشار إلى أن جميع الفنادق بالمدن السياحية المصرية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء، جاهزة لاستقبال السياح الوافدين من مختلف دول العالم، وفقا لنسب استقبال الفنادق الحالية للنزلاء والمحددة بـ 70% من السعة الاستيعابية القصوى للفندق، لافتا إلى أن غرفة المنشآت الفندقية طالبت كل الفنادق بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والقواعد الصحية التي تمنع انتشار فيروس كورونا، موضحا أن لجان وزارة السياحة تشن حملات تفتيشية مفاجئة للتأكد من تطبيق تلك المنشآت لتلك الإجراءات مع ضوابط التشغيل المقررة، على أن يتم توقيع عقوبات على الفنادق المخالفة.