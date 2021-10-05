المنشآت الفندقية: إصابات كورونا تحدد زيادة نسب استقبال النزلاء

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية إن الغرفة تنتظر حاليا معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الموسم السياحي الشتوي، فضلا عن معدلات الإصابات بين نزلاء الفنادق سواء أجانب أو مصريين بفيروس كورونا، علاوة عن العاملين بالمنشآت الفندقية؛ لتحديد إمكانية مطالبتها لوزارة السياحة لرفع نسب استقبال الفنادق للنزلاء إلى 100% من السعة الاستيعابية للمنشأة بدلًا من الـ 70% المٌطبقة حاليا.

وأضاف: «في حال زيادة أعداد السياح بنسب كبيرة وعدم وجود إصابات بين النزلاء فإن الغرفة ستطالب بزيادة نسبة استقبال النزلاء إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا».

مؤشرات لزيادة أعداد السياح خلال الشتاء

وتابع علاء عاقل في تصريحات لـ«الوطن» أن هناك مؤشرات على زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الربع الأخير من العام الجاري بنسب مرتفعة خاصة في فترة إجازات الكريسماس ورأس السنة ما قد يجعل الطلب على حجز الفنادق أعلى من الطاقة الفندقية التي تمتلكها مصر حاليا في ظل النسبة الحالية لاستقبال النزلاء، فضلا عن استمرار غلق عدد من الفنادق حتى الآن، وهو ما قد يجبر الغرفة على طلب زيادة نسب استقبال الفنادق للنزلاء إلى 100% من السعة الاستيعابية القصوى.

نسب الإشغال بفنادق شرم الشيخ والغردقة

وأشار إلى إن نسب الإشغال بفنادق المدن السياحية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء حاليا جيدة إلى حد ما في ظل ارتفاع الحركة السياحية الوافدة لمصر من عدد من الدول المصدرة للسياح، مثل ألمانيا وأوكرانيا وروسيا ورومانيا، لافتا إلى أن نسب تواجد المصريين بالمنشآت الفندقية ضعيفة للغاية، بسبب بدء العام الدراسي.

وأوضح عاقل أن الغرفة طالبت كافة المنشآت الفندقية بضرورة الاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية مع عدم التهاون في تطبيقها في ظل الموجة الرابعة من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه لم يثبت إلى الآن إصابة أحد العاملين بفنادق الجمهورية بفيروس كورونا أثناء تواجدهم بالعمل.