تعرف على أسعار الأسمنت اليوم في مصر 26-10-2021

تواصل أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021، استقرارها بالسوق المحلية، ليتراوح سعر الأسمنت بين 1,130 و710 جنيه للطن، وذلك بحسب المعلن بشركات الأسمنت العاملة في مصر.

وتهتم «الوطن» بنقل آخر تحديثات أسعار الأسمنت ومواد البناء للعاملين بقطاع التشييد والبناء والقراء المتهمين بتطورات السوق والأسعار، ويعتبر الأسمنت أحد مواد البناء الأساسية بل وأهمها كما يدخل في صناعات أخرى.

وتتحكم العديد من العوامل في سعر الأسمنت؛ مثل أسعار المحروقات والطاقة وارتفاع سعر الصرف، ويخضع سعر شيكارة الأسمنت لآليات السوق، فوفقاً لقوانين العرض والطلب في السوق المحلي يتم تحديد السعر.

أسعار الأسمنت اليوم في الشركات

يباع الأسمنت المسلح بأسعار تتراوح بين 1,115 و1,120 جنيه للطن، فيما يتراوح سعر أسمنت الممتاز بين 1,080 و1,070 جنيه للطن، ووصل أسمنت النصر إلى أسعار تتراوح بين 1,050 و1,060 جنيه للطن، فيما بلغ سعر أسمنت الصعيد 750 جنيه للطن.

ويباع أسمنت وادي النيل بأسعار تتراوح بين 1,050 و1,040 جنيه للطن، فيما وصل سعر أسمنت المخصوص إلى 1,060 جنيه للطن، وسجل أسمنت سيناء سعر 940 جنيه للطن، فيما يباع أسمنت السويس بأسعار 1,070 و1,020 جنيه للطن، ويباع أسمنت حلوان بأسعار 1,075 و1,070 جنيه للطن، وأسمنت العامرية عادة بسعر 1,050 جنيه للطن.

أعلى سعر أسمنت اليوم في مصر

يباع أسمنت السويدي العادي اليوم بأسعار تتراوح بين 1,130 و1,120 جنيه للطن، وهو أعلى سعر أسمنت اليوم بين شركات الأسمنت العاملة بالسوق المحلية.

أدنى سعر أسمنت اليوم في مصر

ويباع أسمنت الدلتا العادي اليوم بأسعار تتراوح بين 715 و710 جنيه للطن، وهو أدنى سعر أسمنت اليوم بين شركات الأسمنت العاملة بالسوق المحلية.

أسعار الأسمنت الأبيض اليوم

ويباع سعر الأسمنت الأبيض العادة بسعر 2,500 جنيه للطن، فيما وصل سعر أسمنت سوبر سيناء إلى 2,450 جنيه للطن، وسجل أسمنت رويال العادة سعر 2,430 جنيه للطن، ويعد الأسمنت الأبيض أحد أنواع الأسمنت المستخدم في عمليات البناء والتشطيبات وعمليات الترميم وتزيين الجدران والأسقف، وهو أكثر صلابة من الأسمنت العادي.

أسعار الأسمنت المخلوط اليوم

ويباع أسمنت العمران بأسعار تتراوح بين 655 و660 جنيه للطن، فيما يباع أسمنت النخيل بأسعار تتراوح بين 745 و740 جنيه للطن، ووصل سعر أسمنت الواحة إلى 960 جنيه للطن.

ويصنع الأسمنت المخلوط بخلط الأسمنت مع غبار السليكا ومواد أخرى، لإضفاء المزيد من الجودة على خام الأسمنت، ليدخل في أعمال الخرسانة والتشطيبات والبناء وصناعة البلاط.