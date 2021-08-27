تطعيم 676 عاملا بلقاح كورونا في مصنع أسمنت سيناء

نظمت مديرية الصحة بشمال سيناء حملة لتطعيم العاملين في مصنع أسمنت سيناء الرمادي، بحضور الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والمهندس أحمد مباشر، مدير عام المصنع، بناء علي توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

تطعيم عدد 676 عاملًا بالمصنع بلقاح فيروس كورونا المستجد

وأكد الدكتور طارق شوكه، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن الحملة استمرت علي مدار يومين، تم خلالها تطعيم عدد 676 عاملًا بالمصنع بلقاح فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المهندس أحمد مباشر، مدير عام مصنع اسمنت سيناء، في تصريح صحفي، اليوم، أن الحملة بدعم من المهندس تامر مجدي، رئيس مجلس إدارة الشركة، ومدحت أبوجبل، رئيس القطاع الإداري بالشركة.

وشارك في حملة التطعيم محمد حمزة، مراقب عام الأوبئة ومسئول التطعيمات بمديرية الصحة، وخالد عقدة مشرف وزارة الصحة، وبحضور مصطفي حسين، المدير الإداري بالمصنع، وممدوح رفاعي، مسؤول ومنسق العلاقات العامة بالمصنع.

15 ألف مواطن تلقوا اللقاح بشمال سيناء

وقال وكيل وزارة الصحة إن عدد من تلقوا لقاح كورونا بالمحافظة بلغ 15 ألف مواطن، وإن المركز المخصص للتطعيم بمستشفى العريش العام شهد زحاما من الموظفين والإدارات الحكومية والتعليم للحصول على اللقاح، لافتا إلى أن التسجيل على موقع الوزارة بنفس الرابط الذى نشرته مديرية الصحة عبر صفحتها على «الفيسبوك»، مناشدا الجميع الإسراع فى التسجيل وتلقي اللقاح قبل تزايد أعداد المصابين بعد انتهاء فصل الصيف.