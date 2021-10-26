حملة لفض الأسواق العشوائية ورفع إشغالات الباعة الجائلين في 6 أكتوبر

صرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنَّه تمّ شن حملة لفض الأسواق العشوائية ورفع إشغالات الباعة الجائلين بمناطق مختلفة بالمدينة، وذلك بإشراف نواب رئيس الجهاز، ورؤساء الأحياء وبالتنسيق مع أمن الجهاز، بهدف القضاء على الظواهر العشوائية بالمدينة، مشددًا على أهمية عدم التهاون في تطبيق القانون ومحاربة أي شكل من أشكال العشوائية مع استمرار المتابعة والرصد، وسرعة التعامل مع المخالفات.

لا تهاون في تطبيق القانون ومحاربة العشوائية

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنَّ الحملة أسفرت عن رفع الإشغالات بشارع مكة بالحي السابع بالمجاورتين الأولى والثانية، وبالحي الثامن أمام المجاورة الثانية وشارع جمال عبدالناصر، كما تمّ رفع الإشغالات من باعة جائلين و«أكشاك صاج» بالمنطقتين الصناعيتين الثانية والثالثة، إضافة إلى إزالة «عشش» وأماكن فرز للقمامة على «وصلة دهشور» أمام التوسعات الشرقية، ومتابعة شكوى تغيير نشاط بالحي 12 بـ«المجاورة 6».