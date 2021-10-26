محافظ بني سويف يستقبل وزيرة الهجرة في مستهل زيارتها للمحافظة

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، السفيرة نبيلة مكرم وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قبل قليل، في مستهل زيارتها للمحافظة والوفد المرافق، في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، واللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد، وأعضاء مجلس النواب الدكتور محمد سيد جنيدي، الدكتورة مني عبد الله، مرفت ميشيل، عبير جمال، وعدد من القيادات التنفيذية.

محافظ بني سويف: الدولة تولي اهتماما كبيرا بالصعيد في عهد الرئيس السيسي

ورحب المحافظ بالوزيرة، معربا عن تقديره وأبناء المحافظة لهذه الزيارة الهامة، التي ستشمل عدداً من الفعاليات في موضوعات تمس الأهداف التنموية للمحافظة، خاصة في مجالات التوعية، وريادة الأعمال، والارتقاء بمستوى وجودة معيشة المواطن بالقرى، مشيرا إلى أن مثل تلك الزيارات تجسد اهتمام الدولة المصرية بصعيد مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وزيرة الهجرة: مراكب النجاة مبادرة لمواجهة الهجرة غير النظامية

من جانبها أكدت الوزيرة اهتمامها الكبير بمحافظات الصعيد، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بضرورة العمل المتواصل والتعاون المثمر بين أجهزة الدولة والمجتمع المدني من أجل الدفع بجهود ورؤية مصر التنموية خاصة في مجال مواجهة الهجرة غير النظامية من خلال مبادرة «مراكب نجاة»، معربة عن شكرها وتقديرها لحفاوة الاستقبال الذي وجدته من المحافظ والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وتشارك وزيرة الهجرة في اللقاء الخاص بالمبادرة الرئاسية مراكب النجاة بديوان عام المحافظة على هامش الزيارة.