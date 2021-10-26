مدبولي يشيد بالتعاون مع مجموعة CMA CGM في ميناء الإسكندرية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رودولف ساديه، رئيس مجموعة CMA CGM للخطوط الملاحية، والوفد المرافق له، على إفطار عمل صباح اليوم، بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسفير علاء يوسف، سفير مصر في باريس.

مدبولي: نتطلع لمزيد من التعاون مع المجموعة في ضوء خطة التطوير الشامل بالموانئ المصرية

وخلال اللقاء، أشاد رئيس الوزراء بحسب بيان عنه، بالتعاون القائم بين مصر ومجموعة CMA CGM للخطوط الملاحية، وما تنفذه في مصر من مشروعات كبيرة بميناء الإسكندرية وغيره من المواقع، معربا عن تطلع الحكومة لمزيد من التعاون مع المجموعة في ضوء خطة التطوير الشامل بالموانئ المصرية، وفي مقدمتها تطوير ميناء العين السخنة.

من جانبه، أكد رئيس المجموعة أنّ شركة الخطوط الملاحية التابعة لهم، ثالث أكبر شركة في العالم، وتولي اهتماما خاصا بمشروعات التعاون مع مصر، مشيرا إلى مشروع تطوير رصيف 55 بميناء الاسكندرية، والذي سيمثل نقلة نوعية كبيرة في عمل الميناء في أبريل 2022.

وأشاد رئيس المجموعة بما تنفذه مصر من أعمال تطوير وتوسعة لموانيها، خاصة وأنّ مشكلة صغر حجم الموانئ مقارنة بأعداد وأحجام السفن باتت مشكلة تعاني منها معظم الدول، وهو ما سيعطي لمصر مزيدا من الميزات النسبية في المستقبل.

تطورات تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات

من جانبه، أطلع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وفد شركة CMA CGM، على آخر التطورات المتعلقة بتطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات، والتي أصبحت إلزامية منذ الأول من شهر أكتوبر الحالي، وما لها من تأثيرات إيجابية على آليات العمل في الجمارك المصرية، وأشاد وفد المجموعة بهذا التطور الذي تشهده الجمارك المصرية.