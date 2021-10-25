خالد أبو بكر: إلغاء حالة الطوارئ سينعكس على زيارة رئيس الوزراء لفرنسا

أشاد الدكتور خالد أبو بكر، المحامي بالنقض، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، موضحًا أن مصر تعيش منذ سنوات طويلة تحت حالة الطوارئ، التي كانت توسع دائرة الاشتباه، مؤكدا أننا نعيش اليوم انتصارا حقيقيا للدولة المصرية بعد إلغاء حالة الطوارئ، ويجب على وسائل الإعلام أن تسلط الضوء على قرار السيسي بإلغاء حالة الطوارئ.

قرار إلغاء حالة الطوارئ ستتحدث عنه وسائل الإعلام العالمية

وأضاف «أبو بكر»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن قرار إلغاء حالة الطوارئ سيكون له مردودا على البورصة، وستتحدث عنه وسائل الإعلام العالمية، التي لطالما هاجمت مصر، وسينعكس كذلك على زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الحالية إلى العاصمة الفرنسية باريس، إذ إن قرار تمديد حالة الطوارئ كان من أجل الحفاظ على أبناء مصر من الضباط والمجندين، الذين كانوا يعودون إلى منازلهم ملفوفين في أعلام مصر.

السيسي: إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد. وقال في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك»: «يسعدني أن نتشارك معا تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد».

السيسي يُشيد بالشعب المصري

وأضاف الرئيس: «هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء. وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار. ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر».