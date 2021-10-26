وزير الإنتاج الحربي يشهد توقيع اتفاقية تحالف مع MPS وAQUATECH

شهد المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مراسم توقيع اتفاقية تحالف بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي، و شركات MPS وAQUATECH، بحضور چوناثان كوهين، السفير الأمريكي لدى مصر، وعدد من قيادات الوزارة، بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي، حيث وقّع على الاتفاقية، المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، وبيورن اسرود، رئيس مجلس إدارة شركة MPS، سيمون كاليوني، مفوضا عن شركة Aquatech.

وأشار الوزير مرسي، إلى أنّ الهدف من الاتفاقية، إنشاء تحالف يكون مسؤولا عن تصميم وإنشاء وإدارة محطات معالجة وتحلية المياه في جمهورية مصر العربية، وبموجب التعاون تساهم وزارة الإنتاج الحربي من خلال الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركاتها التابعة، في تصنيع مكونات المحطات (تحلية معالجة) بخلاف الإنشاءات والأعمال المدنية والمشاركة في أعمال التركيبات للمعدات (أعمال الكهروميكانيك) والمساهمة في الحصول علي الموافقات الحكومية والتنظيمية الخاصة بإنشاء تلك المحطات.

توطين تصنيع مكونات محطات (تحلية معالجة) المياه في مصر

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنّ التعاون يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكامل استراتيجية تحلية ومعالجة المياه مع السياسة العامة للدولة للإدارة الرشيدة للمياه، والاستفادة القصوى من المياه المتاحة، وتوطين تصنيع مكونات محطات (تحلية معالجة) المياه في مصر، سعيًا لامتلاك القدرة في هذا المجال، ما يأتي في إطار سعي وزارة الإنتاج الحربي لتوظيف الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة لديها، للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي تساهم في تطوير معيشة المواطن في إطار مبادرة (حياة كريمة).

من جانبه، صرّح السفير الأمريكي جوناثان كوهين، بأنّ التوقيع على الاتفاقية سيساعد على إتاحة تكنولوجيا عالمية لتحلية المياه في مصر، آملا أن تمهد هذه الخطوة الطريق لشركات القطاع الخاص الأمريكي للقيام بدور رئيسي في قطاع المياه في مصر، مشيرا إلى أنّ الاستثمارات الأمريكية في مشروعات مياه الشرب و الصرف الصحي في مصر تجاوزت المليارات لخدمة أكبر عدد من المواطنين المصريين.

تقديم بنية تحتية مائية مستدامة اقتصاديا وبيئيا لمصر

وأفاد السيد بيورن اسرود رئيس مجلس إدارة شركة MPS، بأنّ الشركة بموجب التحالف ستلتزم بتقديم بنية تحتية مائية مستدامة اقتصاديا وبيئيا لمصر، يساعد بدوره على ضخ استثمارات أجنبية كبيرة في هذا المجال وخلق فرص عمل جديدة وإنتاج مياه مطابقة للمواصفات وبتكلفة مناسبة.

وأضاف السيد ديفيش شارما الرئيس التنفيذي لشركة Aquatech، أنّ الشركة تمتلك الإمكانيات التكنولوجية التي ستساهم بها في مجالات إقامة محطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، وزيادة نسبة التصنيع المحلي لمكونات هذه المحطات، مشيرا إلى أنّ شركته نفذت نحو 2000 مشروع في 60 دولة حول العالم.

وفي نهاية اللقاء، صرح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة الإنتاج الحربي، بأنّ توقيع الاتفاقية يأتي في إطار استراتيجية العمل بالوزارة وهي الانفتاح والتعاون مع الشركات العالمية كافة، لنقل وتوطين أحدث التكنولوجيات حول العالم في مختلف المجالات داخل شركات ووحدات الإنتاج الحربي، حيث ستتولى شركات التحالف تدريب الكوادر البشرية بالإنتاج الحربي على الأعمال الخاصة بتصميم وإنشاء وصيانة تلك المحطات.