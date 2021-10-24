وزير الإنتاج الحربي يتفقد منتجات الوزارة بـ«EDEX 2021» قبل عرضها: فخر لكل مصري

تفقد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم الأحد، معروضات الإنتاج الحربي من الأسلحة والمعدات والذخائر والتي سيتمّ المشاركة بها في معرض مصر الدولي للدفاع والأمن «EDEX 2021»، وجاء ذلك بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات «مصنع 200 الحربي» التابع للوزارة، ورافقه المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة والهيئة.

المعرض يلبي مطالب واحتياجات القوات المسلحة والشرطة

وقال وزير الإنتاج الحربي، إنَّ معرض «EDEX 2021» يمثل حدثًا استثنائيًا مهمًا يجب أن يفخر به كل مصري وعربي، مؤكّدًا أنَّ الهدف الرئيسي للإنتاج الحربي هو تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة والشرطة المصرية من الأسلحة والذخائر والمعدات والتي ستظهر بعض منها خلال المعرض.

وأضاف وزير الإنتاج الحربي، أنَّ المعرض تنظمه مصر كل عامين بناءً على رؤية القيادة السياسية ممثلة في توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة وضع مصر على خريطة الدول المنظمة لمعارض السلاح عالميًا.

400 شركة عالمية ومحلية تشارك في المعرض

وأوضح وزير الإنتاج الحربي، أنَّه من المتوقع أنَّ يتطور الحدث حجمًا وقوةً في نسخته الثانية بالمقارنة مع النسخة الأولى، مشيرًا إلى أنَّه من المُقرر مشاركة أكثر من 400 عارض من كبرى الشركات العالمية والمحلية العاملة في مجال الصناعات العسكرية هذا العام، وأكثر من 30 ألف زائر من المتخصصين والمهتمين بمجال الصناعات الدفاعية، بينما شارك في النسخة الأولى من المعرض أكثر من 300 شركة من كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة بمجال الصناعات الدفاعية فضلاً عن 10 آلاف زائر.

وأكّد وزير الإنتاج الحربي، أنَّ معرض «EDEX» يعد الحدث الأضخم بقطاع الصناعات العسكرية في مصر والقارة الأفريقية، حيث يجمع كبرى الشركات المحلية والعالمية في مجالات الدفاع والتسليح «البرية، والبحرية، والجوية»، ويمثل تجمعًَا دوليًا لتبادل الرؤى والخبرات.

وأعرب عن تطلعه إلى استقبال ممثلي الشركات المشاركة في المعرض وأهم الرواد في صناعة الأنظمة الدفاعية على مستوى العالم، مؤكّدًا أنَّ وزارة الإنتاج الحربي ستشارك بمنتجات جديدة في «EDEX 2021»، مشددًا على أنَّ كل الجهات المصرية المشاركة في المعرض حريصة على التكامل معًا ليخرج بالشكل الذي يليق بمصر ومكانتها.

المعرض فرصة مهمة لفتح نافذة على العالم

من جهته، صرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد عيد بكر، أنَّ المعرض يعد فرصة مهمة لوزارة الإنتاج الحربي لفتح نافذة على العالم من خلال عرض إمكانياتها التكنولوجية والفنية المستخدمة في الصناعات العسكرية إلى جانب الإطلاع على أحدث ما توصلت إليه الدول المشاركة في المعرض من تكنولوجيا حديثة في مجال أنظمة التسليح والدفاع.

جدير بالذكر، أنَّ معرض مصر الدولي للدفاع والأمن «EDEX 2021» مزمع إقامته تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة في الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2021 بمركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس.