وزير الإنتاج الحربي يبحث التعاون العسكري مع مسؤول كوري بمعرض ADEX 2021

التقى المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع كانج يون هو، وزير برنامج إدارة المشتريات الدفاعية DAPA بكوريا الجنوبية، على هامش زيارته لكوريا الجنوبية للمشاركة في فعاليات معرض سيول الدولي للفضاء والدفاع ADEX 2021.

أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي، في بيان عنه، أنّ اللقاء شهد مناقشة محاور التعاون الثنائي بعدد من مجالات التصنيع المشترك، من منطلق إيمان الجانبين بأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات التي تعود بالمنفعة المشتركة على الطرفين، في ظل التقارب بوجهات النظر بين القيادة السياسية بالدولتين، والتي تشهد تطورا في دفع العلاقات الثنائية في الوقت الراهن، مضيفا أنّ اللقاء شهد مناقشة الموضوعات التي يمكن التعاون بها مع الشركات الكورية العاملة في مجال التصنيع العسكري.

تبادل الرؤى والخبرات في مجالات الدفاع والتسليح (البرية - البحرية - الجوية)

وأكد الوزير مرسي، تطلعه لمشاركة الشركات الكورية بمعرض EDEX 2021 المزمع إقامته في مصر في الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2021، والذي سيمثل فرصة وتجمعا دوليا لتبادل الرؤى والخبرات في مجالات الدفاع والتسليح (البرية - البحرية - الجوية).

بدوره، رحب وزير برنامج إدارة المشتريات الدفاعية DAPA، بكوريا الجنوبية بالمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، مثمّنا مشاركته بمعرض Seoul ADEX 2021، كما أكد عمق علاقات التعاون المشترك مع الجانب المصري.

وأعرب عن تطلع الشركات الكورية الجنوبية للمشاركة في معرض مصر الدولي للدفاع والأمن EDEX 2021، باعتباره حدث عالمي يستقطب كبرى الشركات العالمية المصنعة للأنظمة الدفاعية العسكرية، وأثنى الوزير الكوري الجنوبي على الخبرات الفنية والإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية المتميزة لشركات الإنتاج الحربي، ودورها في دعم خطة الدولة المصرية في التنمية والتطوير.

استعراض الإمكانيات التصنيعية للشركات المشاركة في المعرض

وفي ذات السياق، التقى المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ممثلي عدد من الشركات المشاركة في المعرض وهي «داسان، كيونجين تك، إس إن تي موتيف، بونجسان، كيا، هونداي روتام»، وجرى استعراض الإمكانيات التصنيعية لهذه الشركات التي تعمل في مجالات إنتاج المدرعات والأسلحة والذخائر وغيرها من الصناعات الدفاعية.

وتفقد الوزير مرسي، على هامش لقاءه بشركة كيا، مركبة كورية متعددة المهام، وأثنى على تطورها وكفاءتها، وأعرب خلال هذه اللقاءات عن تطلعه من خلال هذا المعرض إلى عقد شراكات مع مختلف الشركات العالمية في مجال الأنظمة الدفاعية المتطورة، ودعا الشركات التي التقاها لتبادل الزيارات والوفود مع شركات الإنتاج الحربي، للاطلاع على التكنولوجيا المتوفرة لدى الجانبين على أرض الواقع وتحديد مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك.

ويعد معرض سيول الدولي للفضاء والدفاع ADEX 2021، من أهم المعارض الدفاعية في آسيا، ومن المتوقع أن يشارك به نحو 440 عارضا من 28 دولة.