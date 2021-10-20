وزير الإنتاج الحربي: الرئيس يسعى لتعميق علاقات مصر وكوريا

ألقى المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، كلمةً خلال حفل عشاء وزارة الدفاع الكورية، أُقيم على هامش معرض سيول الدولي للفضاء والدفاع ADEX 2021، بحضور وزير الدفاع الوطني بجمهورية كوريا الجنوبية، شو ووك، ووزير برنامج إدارة المشتريات الدفاعية DAPA بكوريا الجنوبية، كونج يون هو.

وأعرب وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال كلمته، عن شكره وتقديره للجانب الكوري على دعوته لحضور معرض ADEX 2021، وحُسن الاستقبال، معربا أيضا عن تمنياته بنجاح القائمين على المعرض في مساعيهم لتعزيز أواصر التعاون والتآخي بين شعوب العالم.

ADEX منصة عالمية لعرض مختلف المنتجات العسكرية

وشدد الوزير مرسي، بحسب بيان عنه، على أنّ التجمع الهائل لمسؤولي الصناعات الدفاعية من مختلف دول العالم، يعكس قدر دولة كوريا الجنوبية في قلوب هذه الشعوب، لافتا إلى أنّه لطالما حظى معرض ADEX بتقدير الشركات العاملة في مجال الصناعات العسكرية، نظرا لأنه يمثل منصة عالمية لعرض مختلف المنتجات العسكرية.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، عمق العلاقات (المصرية - الكورية)، والتي يحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعزيزها ودعمها في المجالات كافة، ومنها مجال الصناعات الدفاعية، مثنيا على جودة وكفاءة الصناعات العسكرية الكورية، والتي تتم وفقا لأحدث تكنولوجيات التصنيع.

«الإنتاج الحربي» تدعو الشركات الكورية للمشاركة في معرض مصر الدولي للدفاع والأمن

ووجّه الوزير مرسي، خلال كلمته، الدعوة للشركات الكورية للمشاركة في معرض مصر الدولي للدفاع والأمن EDEX 2021 المزمع إقامته في مصر في الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2021، معربا عن خالص تمنياته بنجاح معرض ADEX 2021 في تحقيق أهدافه.