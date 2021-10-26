كشف ملابسات اختفاء عامل في سوهاج.. «وصل أمانة» أنهى حياته

كثّفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة جهينه بمديرية أمن سوهاج، من عامل، مقيم بدائرة المركز، بغياب شقيقه (عامل، مقيم بذات الناحية) عن مسكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بحسب بيان عن وزارة الداخلية، من خلال فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بسوهاج، تبيّن أنّ وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز).

ظهور المجني عليه بعد اختفائه «جثة»

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكابه واقعة مقتل المجني عليه لوجود خلافات مالية بينهما، وفي سبيل ذلك استدرج المجني عليه لأحد الأماكن بدائرة المركز بسيارة نقل خاصة بالجاني، وأطلق عليه عيارا ناريا من فرد محلي كان بحوزته، ثم تعدى عليه بسكين حتى تأكد من وفاته.

وأضاف المتهم أنّه بعد انتهائه من جريمته، استولى على إيصال أمانة خاص به كان بحوزة المجني عليه، وسكب عليه سائل سريع الاشتعال وأضرم النيران به، وأخفاه بوضع الأتربة والرمال عليه.

وأرشد المتهم عن مكان المتوفى والسلاحين والسيارة المستخدمين في الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.