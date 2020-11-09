جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا).. فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.. حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال الأمن العام

× استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية)، (السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية)، ضُبط خلالها (412) متهماً، وبحوزتهم (18 قطعة سلاح نارى – 43 طلقة نارية مختلفة الأعيرة – 16 قطعة سلاح أبيض).

- ضبط (23) قضية اتجار بالمواد المخدرة.

- تنفيذ (5096) حكماً قضائياً متنوعاً.

- ضبط (511) قضية متنوعة أخرى.

فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة:

× أسفرت الجهود عن مصرع (2) من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وضبط عدد (36) عنصراً آخرين بنطاق مديريات أمن (الدقهلية – الشرقية – السويس - أسيوط).. بإجمالى مضبوطات (39) قطعة سلاح نارى (رشاش جرينوف - رشاش برتا – 31 بندقية آلية – 2 مسدس – 3 بنادق خرطوش – 1 فرد محلى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وكذا (7,500 كيلوجرام لمخدر الحشيش - 500 جرام مخدر الأفيون – 59 قرصاً مخدراً – 9 كيلوجرامات لمخدر البانجو)، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق اتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها "مخدرات – أسلحة نارية - سرقات بالإكراه".

× وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

× فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة: تم ضبط (962) قطعة سلاح نارى (103 بنادق آلية – 155 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 58 مسدساً – 646 فرداً محلى الصنع – 1943 طلقة مختلفة الأعيرة – 1399 قطعة سلاح أبيض).

× (3) ورش لتصنيع الأسلحة النارية، وبداخلها ( 2 بندقية خرطوش – 2 مسدس – 15 فرداً محلياً – 8 طلقات مختلفة الأعيرة - أدوات التصنيع).

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة.

× ضبط (17) تشكيلاً عصابياً، ضمت (43) متهماً، ارتكبوا (85) حادث سرقة متنوعة.

× ضبط (68) قضية أحداث.

× إعادة (4) سيارات مُبلغ بسرقتها.

× كشف غموض (63) حادثاً متنوعاً أبرزها (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة)، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (108) متهمين.

فى مجال تنفيذ الأحكام:

× تم تنفيذ (441167) حكماً قضائياً، وذلك على النحو التالي:

- (1794) حكم جناية.

- (154611) حكم حبس.

- (225862) حكم غرامة.

- (58900) مخالفة.

فى مجال الأمن الاقتصادى:

القضايا التموينية: ضبط (8241 قضية تموينية متنوعة).. جاءت على النحو التالى:

- ضبط (169) قضية أسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (3055 أسطوانة بوتاجاز).. تقدر قيمة الغاز المدعم (412425) جنيهاً.

- ضبط (10) قضايا مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (717582 لتراً) لبيعها فى السوق السوداء.

- ضبط (8062) قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت (1634,806) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط (315) قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بمضبوطات وزنت (252,916) طن، وكذا ضبط (103) قضايا بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (103٫383) طن.

قضايا التيار الكهربائى:

- ضبط (69049) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (57438116) جنيهاً.

فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة:

- ضبط (1755) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة على النحو التالى: (156) قضية ضرائب عامة، وكشف (80) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (110) قضايا فى مجال الجمارك، و(15) قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، و(321) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، وتنفيذ (836) حكماً قضائياً، و(225) قضية تحرٍ مدين ولجان فحص، وكذا ضبط (9) قضايا فى مجالات مكافحة جرائم (تحويلات مالية غير مشروعة، واتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى - توظيف أموال - تهريب جمركى بضائع)، و(3) قضايا فى مجالات (اختلاس مال عام - استغلال نفوذ حقيقى - غسل أموال).. بقيمة إجمالية بلغت (4316632448 جنيهاً مصرياً)، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

قضايا النقل والمواصلات:

- ضبط (1995) قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات عامة - حيازة أسلحة نارية وذخائر - سلاح أبيض - أموال عامة – حيازة مواد مخدرة) ، بالإضافة إلى ضبط (3) تشكيلات عصابية ضمت (6 متهمين) ارتكبوا (3) وقائع متنوعة.

قضايا المصنفات:

- ضبط (113) قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية.

قضايا المسطحات المائية:

- ضبط (560) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة)، وكذا ضبط (659) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (197) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف (التعدى بالردم)، (211) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، و(78) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية، وتأمين (424) لنشاً سياحياً.

فى مجال الحد من انتشار فيروس (كورونا)

ضبط (6901) قضية تموينية متنوعة.

ضبط (136) قضية مقاهٍ مخالفة.

غلق (2292) محلاً مخالفاً لمواعيد الغلق.

فى مجال مخالفة عدم ارتداء الكمامات تم ضبط (عدد 17017 سائق نقل جماعى).

فى مجال مكافحة المخدرات:

ضبط (1428) قضية اتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها (1520) متهماً.. وبحوزتهم الآتى:-

- كمية من مخدر الحشيش، وزنت (230٫755 كيلوجرام).

- كمية من نبات البانجو المخدر، وزنت (222٫75 كيلو جرام).

- كمية من مخدر الهيروين، وزنت (28٫93 كيلو جرام) .

- كمية من مخدر الأفيون ، وزنت (2,154 كيلو جرام).

- كمية من مخدر الاستروكس، وزنت (18٫290 كيلو جرام) .

- كمية من مخدر الفودو، وزنت (1,849 كيلو جرام).

- عدد (143372) قرص مخدر مختلف الأنواع.

فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك:

أسفرت الجهود عن ضبط (8) قضايا بإجمالى (9) متهمين .. بمضبوطات بلغت (300 كيلو جرام).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية

ضبط (209278) مخالفة مرورية متنوعة.. أبرزها (41159 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 25 قيادة تحت تأثير مخدر، 6439 موقفاً عشوائياً).

فى مجال أمن الموانئ:

ضبط (32) قضية تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل)، وكذا (94) قضية متنوعة، من أبرزها (جنحة مرورية، دخول الدائرة الجمركية، نصب).

فى مجال الأمن السياحى:

ضبط (4688) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار- حفر وتنقيب عن الآثار).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.