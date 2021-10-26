«تاج الدين»: السيسي وضع 100 مليار جنيه لدعم الملف الصحي

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إنَّ فيروس كورونا فيروس تنفسي، مبينًا أنَّ مصطلح «كورونا» نفيه ليس جديدًا على العاملين في مجال الصحة، لافتًا إلى أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع 100 مليار جنيه لدعم الملف الصحي.

لا يوجد أي نقص في أدوية علاج كورونا

وأضاف مستشار الرئيس، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقد مع اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا للإعلان عن مستجدات كورونا، «لدينا 88 مستشفى أمراض صدرية وحميات، كما تمّ تركيل تنكات أكسجين في مستشفى صدر العباسية الأسبوع الماضي، وكل ذلك تحت إشراف القيادة السياسية للنهوض بملف القطاع الصحي»، مؤكّدًا عدم وجود أي نقص في أدوية علاج كورونا.

تاج الدين يشكر الكوادر الصحية على جهودها في تخطي أزمة كورونا

وأوضح «تاح الدين»، أنَّ هناك محاولات لاكتشاف أدوية لعلاج فيروس كورونا، ولكن حتى الآن لا يوجد علاج تمّ اعتماده لعلاج المرض نفسه، مقدمًا الشكر والتحية لجميع الكوادر الصحية في تخطي أزمة فيروس كورونا.

وتابع: «مصر أخرجت للعالم كوادر طبية على أعلى مستوى، نتميز بوفرة الرعايات المركزة في مصر، وأعلى المعدات بها، جائحة كورونا أوضحت أهمية الطبيب المصري ومدى كفائته وتميزة».

ويستعرض المؤتمر الصحفي المنعقد الآن برئاسة الدكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشؤون الصحية، آخر مستجدات الموقف الوبائي في الموجة الرابعة من جائحة فيروس كورونا المستجد بمصر، وكذلك الأعراض الجديدة للمرض، إلى جانب مناقشة أحدث العلاجات المدرجة في بروتوكول علاج مرضى فيروس كورونا، وفقًا لمستجدات وتحوّر الفيروس وذلك بالتزامن مع حملات التوعية بأهمية التطعيمات وتوافرها وتنوعها، فضلًا عن الإعلان عن أدوية وعلاجات مستحدثة للعلاج مع طرح العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية