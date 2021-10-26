كورونا في مصر.. شحنات جديدة للقاح وارتفاع معدلات الشفاء

كشفت تقارير رسمية من وزارة الصحة والسكان المتعلقة بمستجدات كورونا في مصر عن وصول أكثر من مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون في مصر بالأمس، والاستعداد لاستقبال شحنة جديدة من لقاح أسترازينيكا خلال الأيام القليلة المقبلة، وتوقعت وزارة الصحة والسكان عن الدخول فى ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا خلال أسبوع من الآن.

ارتفاع المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر

وتابعت الوزارة، في تقرير رسمي لها، أن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا يشهد ارتفاعا ملحوظا في أعداد إصابات فيروس كورونا خلال هذه الأيام، وفقا لإجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة للمواطنين حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية.

كما كشفت الوزارة عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية داخل مستشفيات العزل الصحي والتى وصلت إلى 84%، وقالت الوزارة إنه لا يوجد نقص في أدوية علاج كورونا وإن وجد نقصا يكون على مستوى العالم ولكن حتى الآن لا يوجد أي نواقص متعلقة بأدوية فيروس كورونا في مصر.

مراكز تلقي لقاح كورونا

وأعلنت الوزارة عن التوسع في مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، وجددت دعوتها للمواطنين بشأن التسجيل للحصول على لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري وهي الخطة التي وضعتها الدولة لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

وأكدت وزارة الصحة والسكان على رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية، وطالبت الوزارة من المواطنين ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية لأنها ما زالت السلاح الفعال لمواجهة الفيروس.