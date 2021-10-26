يبحث العديد من المواطنين عن كيفية التسجيل من أجل الحصول على لقاح كورونا، وهو المتاح من خلال موقع وزارة الصحة والسكان إلكترونيًا، لذا توضح «الوطن» رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر عبر موقع وزارة الصحة، بالإضافة إلى الخطوات الكاملة للتسجيل.

رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر عبر موقع وزارة الصحة

يستطيع كافة المواطنين التسجيل للحصول على لقاح كورونا بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان من خلال الضغط على هذا الرابط.

خطوات تسجيل لقاح كورونا في مصر عبر موقع وزارة الصحة

وعلى من يرغب في التسجيل للحصول على لقاح كورونا في مصر اتباع الخطوات التالية التي حددتها وزارة الصحة والسكان، وهي كالتالي:

1 - يدخل الشخص الراغب في التسجيل على موقع وزارة الصحة الذي تم تخصيصه من أجل تسجيل المواطنين للحصول على لقاح كورونا، من خلال هذا الرابط.

2 - الضغط على «التسجيل لطلب اللقاح».

3 - الخطوة التالية هي أن يُحدد الراغب في التسجيل الفئة التي تخصه من بين عدد 4 اختيارات، وهم كالتالي: «تطعيم بغرض السفر، أو أصحاب الأمراض المزمنة من مختلف الفئات العمرية، أو العاملين في القطاع الطبيب، أو فئات أخرى».

4 - المطلوب في الخطوة الرابعة هو إدخال مختلف البيانات المطلوبة، وهي كالتالي: الاسم رباعي، إلى جانب كل من الرقم القومي، ورقم الموبايل.

5 - يتم التحقق من شخصية الراغب في التسجيل عن طريق إرسال 4 أرقام على رقم الموبايل الذي تم تسجيله.

6 - على الراغب في الحصول على لقاح كورونا أن يستكمل كتابة كافة البيانات المطلوبة، ومنها اختيار المحافظة والمكان الذي يريد الحصول فيه على اللقاح.

7 - يجب الموافق على جميع الشروط المتعلقة بتلقي لقاح كورونا.

8 - وفي الخطوة الأخيرة، تقوم وزارة الصحة بإرسال رسالة قصيرة على رقم الهاتف المحمول الذي تم إدخاله، بحيث تتضمن هذه الرسالة «رقم طلب التسجيل».