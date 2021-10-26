400 ألف طفل يمني يواجهون الموت والأمم المتحدة تحذر من الكارثة

حذرت الأمم المتحدة، صباح اليوم الثلاثاء، من تعرض 400 ألف طفل يمني لخطر الموت، و ذلك بسبب سوء التغذية، ووفق قناة «اليمن الإخبارية»، وأكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، «مارتن غريفيث»، إن ثلثي سكان اليمن، فيما يعادل 20 مليون مواطن، بحاجة إلى مساعدة إنسانية، جرّاء الحرب التي تشهدها البلاد منذ نحو 7 سنوات.

اليمن على بعد خطوة واحدة من المجاعة

وقال «غريفيث» أن 5 مليون نسمة على بعد خطوة واحدة من المجاعة، ويأتي ذلك بعد معاناتهم من الجوع الشديد، مشيرًا إلى أنّ سوء التغذية يؤدي إلى التقزم الذي له تأثير على المدى البعيد، مؤكدًا أنه في حال عدم حصول الأطفال على فرصة التعليم الجيدة، فإن البلاد ستعود لجيلين للوراء.

تحذيرات الأمم المتحدة بشأن المجاعة باليمن

وبالرغم من تحذيرات الأمم المتحدة لليمن، إلا أن مليشيا الحوثي تواصل منع صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها، في الوقت الذي تسخر الإيرادات والضرائب والغاز المنزلي في الموانئ والمحافظات الخاضعة لسيطرتها، وذلك لقياداتها وتمويل أنشطتها وعناصرها المسلحة في القتال.

ومن جانبها، قالت المديرة العامة لليونيسف، «هنرييتا فور»، إنّه في ظل عدم الإسراع في اتخاذ الإجراءات بهذا الشأن، سيكون نتيجة ذلك موت العديد من الأطفال بالبلاد.

اليمن تسجل أعلى مستويات سوء التغذية

وفي سياق متصل، توقعت منظمات الأمم المتحدة أن يعانى حوالي 1,2 مليون امرأة حامل من سوء التغذية الحاد بنهاية 2021، موضحة أن مستويات سوء التغذية الحاد هي أعلى المستويات المسجلة في اليمن منذ 2015.

وشدد المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، «ديفيد بيسلي»، على توفير الغذاء وإنهاء القتال سيكون حلاً للجوع، كما أن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية تدعو إلى تمويل المساعدات الدولية لليمن، خصوصًا مع تفشى فيروس كورونا المستجد.