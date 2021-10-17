أمريكا تدين عدم تأمين الحوثيين سلامة المدنيين في اليمن

دانت الخارجية الأمريكية على لسان الناطق باسمها، نيد برايس، عدم احترام الحوثيين لحماية المدنيين وسلامتهم ولوصول المساعدات الإنسانية في مديرية العبدية باليمن، وأضافت أن الولايات المتحدة تدين تصعيد الحوثيين للصراع حول مأرب، الذي يظهر عدم احترام بالغ لسلامة المدنيين.

أمريكا تدين تصعيد الحوثيين فى اليمن

وأوضحت الخارجية الأمريكية، فى بيان لها، أن الحوثيين يعرقلون حركة الأفراد والمساعدات الإنسانية، ويمنعون وصول خدمات أساسية إلى 35 ألفا من سكان العبدية فى اليمن، وفقا لوكالة «أسوشيتد برس».

كما ذكر «برايس»، أن هذه الخطوات من جانب الحوثيين تضاف إلى وضع إنساني متدهور بالفعل، وتسببت في نزوح المزيد من اليمنيين داخليا.

واشنطن تحث على السماح بمرور آمن للمدنيين

وحثت واشنطن الحوثيين على السماح فورا بمرور آمن للمدنيين، وبدخول مساعدات منقذة للحياة، ولعلاج الجرحى.

كانت الأمم المتحدة ذكرت هذا الأسبوع أنها تقف على استعداد تام مع شركائها لتقديم هذه المساعدات التي تشتد الحاجة اليها لسكان مأرب.

واختتم البيان بدعوة الحوثيين لوقف هجومهم على مأرب، وإلى الانصياع لدعوات ملحة من المجتمع الدولي لوضع حد للصراع ودعم عملية سلام شاملة مدعومة من الأمم المتحدة.

يشهد اليمن حربا أهلية منذ عام 2014، حيث سيطر المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران على العاصمة صنعاء وجزء واسع من الجزء الشمالي من البلاد، ما أجبر حكومة هادي على الفرار إلى الجنوب، ثم إلى المملكة العربية السعودية.

دخل تحالف تقوده السعودية الحرب في مارس 2015، بدعم من الولايات المتحدة، في محاولة لإعادة هادي إلى السلطة، وقدم دعمه لحكومته المدعومة دوليا، وأسفر الصراع عن أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

ووفقا للأمم المتحدة يعيش عشرات الآلاف من اليمنيين في ظروف شبيهة بالمجاعة، ويحتاج أكثر من 20 مليونا من سكان البلاد، البالغ عددهم حوالي 30 مليونا، إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية.