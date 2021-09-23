السيسي: خطر المجاعة يهدد العديد من الدول الأفريقية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن قمة الأمم المتحدة تنعقد في ظروف دقيقة يعيشها العالم، تتطلب بذل الجهد للتصدي للتحديات المركبة التي يواجهها العالم، مشددا على أن تأسيس نظم غذائية مستدامة، تحقق الأمن الغذائي لمجتمعاتنا، هي مسألة تأتي على رأس أولوياتنا جميعًا، خاصة في ظل تفاقم ظاهرة المناخ، وما تسببه من ارتفاع معدلات الحرارة، وندرة في المياه، وتدهور جودة التربة وتصحر مساحات هائلة من الأراضي الزراعية.

السيسي: يجب إيجاد حلول سريعة وفعالة لإنقاذ مئات الملايين من البشر

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمة قمة النظم الغذائية 2021 على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ76، اليوم الخميس، أن هذا له تبعات اقتصادية كبيرة على الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن خطر المجاعة بات يهدد الكثير من دول العالم خاصة في أفريقيا وهذا يتطلب إيجاد حلول سريعة وفعالة، لإنقاذ مئات الملايين من البشر غالبيتهم من النساء والأطفال.

وتابع السيسي أن هذا التهديد الوجودي يحد من قدرة الدول والحكومات على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بكل مشتملاتها.

السيسي يحذر من خطورة التباين في مسارات التعافي الاقتصادي بين الدول

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي ألقى كلمة مسجلة خلال الدورة رقم 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء الماضي، وتطرق فيها للقارة الأفريقية، قائلا إن الدولة المصرية تقدر خطورة التباين في مسارات التعافي الاقتصادي بين الدول، وفقا لقدرتها على توفير الأعداد اللازمة من اللقاحات، حيث تستأثر الدول المتقدمة بالنصيب الأكبر من إنتاج العالم منها، وتشير مصر على وجه الخصوص، إلى ضرورة الاستجابة السريعة والفعالة لاحتياجات القارة الأفريقية، حيث باتت قارتنا الأكثر تضررا من تداعيات الجائحة في الوقت الذي تواجه شعوبها تحديات أخرى، لا تقل خطورة عن فيروس كورونا، ولذا حرصت مصر على توطين صناعة اللقاحات ليس فقط لتلبية احتياجات مواطنيها ولكن أيضا للتصدير إلى القارة الأفريقية.