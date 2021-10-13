الأمم المتحدة تحذر من انتشار المجاعة في كوريا الشمالية

حذرت الأمم المتحدة من انتشار المجاعة بين فئات المواطنين في كوريا الشمالية، نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي فى البلاد، بسبب الإغلاق الذي فرض على الشعب لمواجهة جائحة كورونا خلال الفترة الماضية.

تحذير من خطر المجاعة بكوريا الشمالية

قال مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان توماس أوخيا كينتانا، إن الوضع الراهن متدهور للغاية، والمواطنون يكافحون يوميًا من أجل تأمين حياة كريمة، داعيًا إلى تخفيف ومراجعة العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي، لتسهيل المساعدة الإنسانية داخل البلاد الأكثر ضعفًا، حسبما ذكرت «روسيا اليوم».

تقرير الأمم المتحدة لحقوق الانسان

و جاء تقرير مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بعد ثلاثة أشهر من إعلان برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، إذ جاء فيه أن كوريا الشمالية تواجه نقصًا في الأغذية بلغت نحو 860 ألف طن هذا العام، مع احتمالية نقص شديد فى المحاصيل، مشيرًا إلى أنّ الكوريين الشماليين المعتمدين على النشاط التجاري عبر الحدود الكورية مع الصين فقدوا مصدر دخلهم بسبب العقوبات المفروضة.

الأزمة الاقتصادية بكوريا الشمالية والقيود المفروضة

ومن جهته، أعلن التلفزيون الرسمي الكوري الشمالي، في يونيو الماضي، أن البلاد تواجه أزمة مواد غذائية، في حين أعلن الزعيم، كيم جونغ أون، أن وضع نقص الغذاء يزداد سوءا، وتزامنًا مع احتفالات الذكرى السنوية السادسة والسبعين لتأسيس حزب العمال الكوري يوم الأحد الماضي ألقى كيم جونغ أون، خطابًا حث المسؤولين من خلاله على ضرورة تحسين حياة المواطنين في مواجهة الوضع الاقتصادي السيئ فى البلاد، مؤكدًا أن سبب تدهور الاقتصاد يرجع إلى العقوبات الممتدة منذ سنوات على خلفية برامج الطاقة والأسلحة النووية، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية.

و من جهتها، لم تعلن كوريا الشمالية عن أي إصابات بكورونا، لكنها فرضت قيودًا صارمة لمنع انتشار الوباء، و منها وقف السفر الداخلي.