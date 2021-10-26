قائمة أسعار وتجهيزات «أم جي RX5 موديل 2022»..بعد الزيادة الأخيرة

خلال الأيام القليلة الماضية ارتفعت أسعار عدة طرز مختلفة للسيارات الملاكي داخل السوق المحلي موديلات العام الجديد 2022، ومن ضمن القائمة المطروح حديثًا بالسوق المحلي سيارة «أم جي RX5» والتي ارتفعت أسعارها بواقع 35 ألف جنيه على مختلف فئاتها بزيادة غير رسمية، حسب المُعلن من عدد من الموزعين للعلامة الصينية في مصر، خلال شهر أكتوبر الجاري، نتيجة لظاهرة «الأوفر برايس» بسبب قلة المعروض وزيادة الطلب على عدد من السيارات.

ترصد السطور التالية قائمة الأسعار الرسمية للسيارة «أم جي RX5 موديل 2022»، وأهم التجهيزات والمواصفات الخاصة بالسيارة.

تتوافر بـ3 فئات ويبدأ سعرها من 337 ألف جنيه

-تنتمي السيارة أم جي RX5 الجديدة ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتتوافر بالسوق المحلي بـ3 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار:

الفئة الأولى بسعر 337 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 357 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 387 ألف جنيه.

قائمة تجهيزات ومواصفات إم جي RX5 موديل 2022

-تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي تربو، ينتج قوة 169 حصان، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر.

-المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات.

-تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ ساعة في غضون 9.8 ثانية.

-تستهلك السيارة متوسط 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

-تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

-تأتي السيارة بأبعاد (4545 ملم الطول، 1855 ملم العرض، 1719 ملم الارتفاع، 2700 ملم طول قاعدة العجلات).

-ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 180 ملم.

-تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 525 لتر.

-تتوافر السيارة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها «وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني للفرامل EBD، برنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، و فرامل يد كهربائية، مقاعد أمان للأطفال، مصابيح أمامية هالوجين مدعمة بإضاءة نهارية LED، وجنوط رياضية مقاس 17 بوصة، ومرايات جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي، مثبت سرعة، وقضبان سقف، ومكيف هواء أوتوماتيكي مع مخارج خلفية».