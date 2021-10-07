«أم جي» تتصدر قائمة السيارات الملاكي المستوردة الأكثر مبيعا في مصر

حقق معدل السيارات الملاكي «المستوردة» نسبة ارتفاع وصلت إلى 51%، خلال الفترة من يناير حتى شهر أغسطس من العام 2021، حيث وصل عدد المبيعات إلى 99 ألفا و713 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعات العام الماضي والذي وصل إلى عدد 66 ألفا و14 مركبة؛ بحسب التقرير الأخير الصادر من مركز معلومات سوق السيارات «الأميك».

«أم جي» تتصدر قائمة السيارات الملاكي المستوردة الأكثر مبيعا

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية ترتيب العلامات التجارية للسيارات «الملاكي المستوردة» الأكثر مبيعا في السوق المصري منذ بداية العام الجاري حتى شهر أغسطس الماضي، وفقا لتقرير أميك، كالتالي:

- أم جي، بارتفاع في معدل مبيعاتها وصل إلى 16 ألفا و650 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت 7 آلاف و100 مركبة.

- هيونداي، بارتفاع في معدل مبيعاتها وصل إلى 12 ألفا و199 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت 7 آلاف و25 مركبة.

- تويوتا، بارتفاع في معدل مبيعاتها وصل إلى 11 ألفا و874 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت 9 آلاف و433 مركبة.

- كيا، بارتفاع في معدل مبيعاتها وصل إلى 10 آلاف و465 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020، حيث سجلت 5 آلاف و483 مركبة.

- فيات، بارتفاع في معدل مبيعاتها وصل إلى 8 آلاف و984 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020، حيث سجلت 7 آلاف و381 مركبة.

- سوزوكي، بارتفاع في معدل مبيعاتها وصل إلى 8 آلاف و163 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت 728 مركبة.

- بيجو، بارتفاع في معدل مبيعاتها وصل إلى 7 آلاف و309 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت 4 آلاف و196 مركبة.

- سيتروين، بارتفاع في معدل مبيعاتها وصل إلى 3 آلاف و890 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020، حيث سجلت 2896 مركبة.

- رينو، بانخفاض في معدل مبيعاتها وصل إلى 3 آلاف و405 مركبات، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020، حيث سجلت 8 آلاف و687 مركبة.

-أوبل، بانخفاض في معدل مبيعاتها وصل إلى 3 آلاف و223 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت 4 آلاف و917 مركبة.