سمير راغب: حرب أكتوبر المجيدة كانت أخر حروب الجيل الثالث.. «فيديو»

أكد اللواء سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية، أن حرب أكتوبر المجيدة كانت أخر حروب الجيل الثالث، لكن بدأت فيها بعض الأمور البينية، مثل الحرب النفسية، أما الجيل الرابع من الحروب فهو يعتمد على منع احتكار الدولة الوطنية للسلاح، وفصل الحدود بين المدنيين والعسكريين، وبين السياسة والحرب، أي استخدام الثورة والسياسة بدلا من الحرب لإنهاك الدولة وتخريبها، وعند انهيار الدولة يستخدم العمل العسكري عن طريق الميليشيات والعملاء والمخربين.

استخدام الحرب السيبرانية والإعلام في شكل السوشيال ميديا والبلوجر

وأضاف راغب خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر: «بدأت الكلمة والمعتقد تدخل في إطار هذه الحروب، أما الجيل الخامس، فهي حروب الإدراك والمعلومات، وتعتمد على الخلل في الإدراك باستخدام الحرب السيبرانية والإعلام في شكل السوشيال ميديا والبلوجر والذكاء الاصطناعي والهندسة الاجتماعية، حيث يتم استخدام المعلومات والبيانات التي تم جعمها عن المجتمع في شن الحرب عليه، كما تعمل على خلق المتناقضات بدلا من الاعتماد عليها، على غرار ما كان يحدث في الأجيال الأولى والثانية والثالثة والرابعة من الحروب».

نحن ندافع عن الرموز حماية للمواطنين الذين يتأثرون بهم

وتابع رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية، أن حروب الجيل الخامس تعتمد على تشويه الرموز، حتى يحبط المواطنون: «نحن ندافع عن الرموز حماية للمواطنين الذين يتأثرون بهم»، لافتًا إلى أن حروب الجيل الخامس تعتبر من أنماط الحروب بالوكالة، فالدول المعادية تقوم بتسليح وتدريب وتوفير الغطاء الأيدولوجي للميليشيات المسلحة الموجودة في الدول التي تحاربها.

جماعة الحوثي تحارب بالوكالة في اليمن

وأكد رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية، على أن جماعة الحوثي تحارب بالوكالة في اليمن، وتضرب أراضي المملكة العربية السعودية بالصواريخ الباليستية كمثال لهذا النوع من الحروب، بالتالي فإن هذا النمط من الحروب يعمل على فقد مركزية الدولة، ومع الوقت يتضاءل حجم الدولة وتصبح أحد الفواعل، على غرار ما يحدث في اليمن، فهناك جيش الشرعية وميليشيات الحوثي والقاعدة.