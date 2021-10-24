أحد أبطال أكتوبر: خطة حرب 73 خدعت 4 أجهزة استخبارات في العالم

قال اللواء حمدي بخيت، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، إن خطة الدفاع الاستراتيجي التي تم تنفيذها خلال حرب أكتوبر، تتمثل في حرمان العدو من الوقت الكافي للاستعداد لرد أي هجوم، وخطة الخداع المصرية، خدعت 4 أجهزة استخبارات في العالم أن توفر الحماية لإسرائيل، أمريكا وأوروبا والاتحاد السوفييتي والموساد، موضحا أنها نجحت في حرمان العدو من الاستعداد ونجحت في اختراق العدو وإرباكه ومن ثم تحقيق النصر.

إسرائيل استجوبت كل قيادات جيش الاحتلال عقب حرب أكتوبر

وأضاف بخيت، خلال إلقاء كلمته بالندوة التثقيفية التي نظمتها جامعة عين شمس تحت عنوان «بطولات حرب أكتوبر»، بحضور عدد من نواب رئيس الجامعة، أن «أول دليل على انتصار مصر في حرب أكتوبر هو تشكيل إسرائيل للجنة إجرامات، وهي تختص بالتحقيق مع كل من شارك في الحرب لمعرفة أسباب الفشل وخضع لها كل قيادات الجيش الإسرائيلي».

الإنسان كان أحد أهم عناصر النجاح في الحرب

وأكد بخيت، أن أهم درس ساهم في نجاح أكتوبر هو الاعتراف بالخطأ في حرب 67، وهزيمتها، مضيفا أن الإنسان كان أحد أهم عناصر النجاح في الحرب، مضيفا أن مصر حاربت بأسلحة لا تُقارن بأسلحة إسرائيل في ذلك الوقت، ومع ذلك نجح الإنسان المصري في التعامل وقلب موازين الأمور والدفة لصالحه، قائلا: «أتذكر جنرالا أمريكيا حلل حرب أكتوبر وقتها وقال إنه بعد عقد المقارنات وجدنا أنه لا توجد أي أسباب لانتصار مصر على إسرائيل، ولكن بعد التحقق والبحث وجدنا أنه تم إغفال جانب مهم وهو الإنسان وكيفية إعداده».

وتابع: «أن الجغرافيا والتاريخ ساهما في صنع أكتوبر»، موضحا أن أكتوبر مثال للتجديد والابتكار والقدرة على التطوير، مؤكدا أن ذلك بات جليا في استخدام أول مدفع للمياه لإزالة ساتر ترابي رملي يصل إلى 25 متر طول، وزاوية ميل لـ80 درجة، مؤكدا أن ما حدث في حرب أكتوبر معجزة بكل المقاييس، ولن يكون بعيدا عن المصريين.