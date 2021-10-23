متحف كفر الشيخ: ورش عمل للأطفال ويوم ترفيهي لفريق التمكين الثقافي

نظم متحف كفر الشيخ عدداً من الورش الفنية للطلاب والأطفال، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والأثار، وتحت إشراف الدكتور أسامه فريد، مدير متحف كفر الشيخ، تضمنت عمل كروت معايدة علي شكل المسجد النبوي الشريف، بداخله الكعبة المُشرفة، وذلك على هامش الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وتلوين مجموعة من الرسومات، خلال زيارة نظمها عدد من المدارس للمتحف، قدموا خلالها مجموعة من الأغاني والأسئلة التفاعلية مع الأطفال.

جولة إرشادية بمتحف كفر الشيخ لذوي الاحتياجات الخاصة

كما نظم قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة يوماً ترفيهياً لفريق التمكين الثقافي، بفرع ثقافة كفر الشيخ، من ذوي الإعاقات البصرية والحركية، بدأ بجولة إرشادية بمتحف كفر الشيخ، للتعرف على مقتنيات المتحف الفريدة، وألقيت محاضرة عن أهمية الصحة النفسية والعصا البيضاء لذوي الاحتياجات الخاصة، ألقتها مشيرة سلطان، رئيس قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بالمتحف، وجاءت هذه الزيارة في إطار التعاون المشترك بين المتحف والمركز الثقافي.

فوز قطعة أثرية بمتحف كفر الشيخ بمسابقة أكتوبر

على جانب آخر، أعلن متحف كفر الشيخ عن فوز قطعة أثرية بجائزة شهر أكتوبر 2021، بعد حصولها على أعلى نسبة تصويت في المسابقة، التي كانت بعنوان «النصر»، تزامناً مع احتفالات نصر أكتوبر المجيد.

اللوحة الفائزة بمتحف كفر الشيخ تتميز بوجود نقش بارز يمثل المعبود «حورس»، برأس صقر، يرتدي التاج المزدوج، يقف فوق المعبود «ست»، في هيئة الثعبان، ويطعنه بالحربة، حيث تمثل اللوحة انتصار «حورس» على «ست» في نهاية الأسطورة المصرية، التي تجسد انتصار الخير والعدل على الشر.

يذكر أن متحف كفر الشيخ يستقبل وفوداً من المحافظات المجاورة، كما يفتح أبوابه للزوار من أبناء المحافظة، للتعرف على الآثار الموجودة داخله، وخاصة طلاب المدارس والجامعات.