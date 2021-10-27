سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 27-10-2021 في البنوك

تباين سعر الدولار اليوم الأربعاء، 27 أكتوبر 2021، أمام الجنيه المصري في أغلب البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة بمصر، ليتداول عند 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديثات البنك المركزي المصري.

وترصد «الوطن» سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه بشكل يومي لقرائها المهتمين بمعرفة أسعار الصرف والمتعاملين، وجاءت أسعاره كالتالي:

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية، 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك عودة اليوم، 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك المركزي، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجّل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

وتباينت أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك على النحو التالي:

سعر اليورو

سجل سعر اليورو، في البنك التجاري الدولي، نحو 18.15 جنيه للشراء، 18.32 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، 18.13 جنيه للشراء، و18.29 للبيع، وفي المصرف المتحد، سجّل نحو 18.15 جنيه للشراء و18.31 جنيه، وسجل في البنك الأهلي المصري، نحو 18.12 جنيه للشراء، 18.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

وسجل سعر الريال السعودي، في بنك مصر، نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي، نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد، نحو 4.03 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.