سعر الدولار اليوم الثلاثاء 26-10-2021 أمام الجنيه في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021، مستويات مستقرة أمام الجنيه المصري بأغلب البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، ليتداول عند 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديثات البنك المركزي المصري.

ويعد سعر الصرف آلية نقدية من خلالها يتم تحديد سعر عملة دولة ما أمام سلة العملات الأخرى، ويوجد عدة عوامل تتحكم في سعر الصرف أهمها مدى الطلب على العملة في السوق العالمي.

وتهتم «الوطن» بعرض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه بشكل يومي لقرائها المهتمين بمعرفة أسعار الصرف والمتعاملين.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع بفروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر مصرف حكومي من حيث الأصول بالسوق المحلية.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

فيما بلغ سعر الدولار أمام الجنيه بفروع بنك مصر خلال فترة التعاملات الصباحية اليوم، 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء لـ الدولار الأمريكي في مصر

بلغ أعلى سعر شراء العملة الخضراء أمام العملة المحلية اليوم، عند 15.68 جنيه داخل 3 بنوك عاملة في مصر؛ البنك الأهلي الكويتي ومصرف أبو ظبي الاسلامي وبنك الاستثمار العربي، وذلك بحسب شاشات التداول اللحظي بفروع المصارف الثلاثة.

أدنى سعر شراء لـ الدولار الأمريكي في مصر

استحوذ أكبر مصرفيين حكوميين من حيث الأصول في السوق المحلية؛ البنك الأهلي المصري وبنك مصر على أدنى سعر شراء للعملة الأمريكية أمام نظيرتها المحلية اليوم، عند 16.64 جنيه.

يليهما بنك الإسكندرية، الذي سجل سعر شراء الدولار الأمريكي اليوم أمام العملة المصرية 15.65 جنيه.

سعر الدولار الأمريكي في شركات الصرافة

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، مستوى سعري 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، في الشركة المصرية للصرافة؛ إحدى شركات بنك مصر وذراع الصرافة للبنك.