البرهان: وزير كان يدعو للفتنة في السودان.. والمحرضون كانوا يسعون لحرب أهلية 

قال قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، أن قوى سياسية أرادت الاستفراد بالمشهد في السودان.

وأضاف البرهان، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة «العربية»، أن مبادرة حمدوك تم الأخيرة تم اختطافها من جانب مجموعة صغيرة، منوهًا إلى تم إقصاء القوات المسلحة من مبادرة حمدوك الأخيرة

وتابع البرهان، أن قوى الحرية والتغيير رفضت الاستماع لوجهة نظرنا، وكان هناك تحريض وهجوم على القوات المسلحة، لافتًا إلى أن وزير في الحكومة كان يدعو للفتنة في السودان والمحرضون كانوا يسعون الذهاب بالسودان نحو حرب أهلية.

وكان البرهان قد أصدر عدة قرارات على رأسها إعلان حالة الطوارئ فى البلاد وحل مجلس السيادة ومجلس الوزراء.