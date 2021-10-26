نبيلة مكرم: لم نتلق أي استغاثات من المصريين في السودان

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج إن غرفة عمليات وزارة الهجرة لم تتلق أي استغاثات من أي من المصريين المقيمين في السودان، وذلك بعد الأحداث الأخيرة التي حدثت هناك، مضيفة أن غرفة عمليات الوزارة تلقت استفسارات من الأهالي المتواجدين في مصر عن أبناءهم الدارسين هناك بسبب عدم قدرتهم على التواصل معهم للاطمئنان عليهم.

وأكدت مكرم في تصريح خاص لـ «الوطن»، أن هناك بعض المشاكل في الإنترنت نتيجة للظروف الحالية، وأضافت أن أعضاء الجالية المصرية بعيدين كل البعد عن أماكن تمركز القوات المسلحة السودانية، وليس لهم أي تداخل مع الأحداث الجارية هناك، موضحة أنه لا داعي لقلق الأهالي لأن أبناء الجالية المصرية في السودان بمنأى عما يحدث في البلد الشقيق.

غرفة العمليات تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي استفسارات المصريين في السودان

وأشارت مكرم إلى أن غرفة عمليات وزارة الهجرة تعمل علي مدار 24 ساعة لتلقي أي شكاوى أو استفسارات من المصريين سواء المتواجدين في السودان أو المصريين المقيمين في مصر وفشلوا في التواصل مع أسرهم في السودان، لافتة أن غرفة عمليات الوزارة تتلقي الشكاوى والاستفسارات عبر الإيميل أو عن طريق تليفون الغرفة الخاص بالطوارئ أو من خلال المناشدات عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

تنسيق مع وزارة الخارجية والسفارة المصرية في السودان

وأوضحت مكرم أن إطلاق الوزارة غرفة عمليات لمتابعة المصريين بالسودان، جاء بعد الأحداث الأخيرة التي حدثت في السودان ومع تطورات الأحداث مؤخرًا، وحرصًا من الحكومة المصرية على الجالية المصرية بالسودان، وأكدت أنه تم إطلاق الغرفة لمساعدة المصريين هناك كي لا يقع عليهم أي ضرر، كما يتم التنسيق مع وزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية في السودان بشكل دائم وذلك للاطمئنان على الجالية المصرية هناك.