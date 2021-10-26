البرهان: القوات المسلحة قدمت مبادرة لمشاركة القوى السياسية وتم إفشالها

قال قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، أنه تم إفشال مبادرة قدمتها القوات المسلحة لمشاركة جميع القوى السياسية، قائلا: «وزير وقيادي في الحرية والتغيير حرض على انقلاب في القوات المسلحة».

وأضاف البرهان، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة «العربية»، «ناقشنا مع المبعوث الأمريكي سبل حل الأزمة مع القوى السياسية».

وتابع البرهان: «ناقشت مع حمدوك حتى آخر لحظة موضوع المشاركة السياسية الواسعة»، منوهًا إلى أن استفراد مجموعة للاستحواذ على المرحلة الانتقالية أصبح مهددًا لوحدة السودان.

وأكد البرهان، أن الجيش قام بمعالجة بعض الأزمات عجزت عنها وأهملتها الحكومة، مشيرًا إلى اتخذ هذا الموقف لإعادة البريق لثورة الشعب السوداني.

وكان البرهان قد أصدر عدة قرارات على رأسها إعلان حالة الطوارئ في البلاد وحل مجلس السيادة ومجلس الوزراء