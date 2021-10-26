توقيع عقد إنشاء فرع جامعة نوفا البرتغالية في العاصمة الإدارية الجديدة

وقعت جامعات المعرفة الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، التابعة لمؤسسة السويدي إيدوكيشن، اليوم الثلاثاء، عقد شراكة مع جامعة نوڨا البرتغالية، بهدف افتتاح فرع لجامعة نوڨا في مصر، باستضافة مؤسسة جامعات المعرفة الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تحت إطار قانون 162 لسنة 2018، بشأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية.

تزويد الباحثين عن المعرفة بالمهارات التعليمية المناسبة

وخلال مراسم التوقيع، أكد المهندس أحمد السويدي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة السويدي إديوكيشن للخدمات التعليمية، حرص المؤسسة على دعم الشراكة بين المؤسسات التعليمية المصـرية والعالمية، بهدف بناء الأجيال من خلال التعليم وتطويره وإيجاد تخصصات وبرامج دراسية تخدم المجتمع، وإعداد الطلاب لمستقبل أفضل بمهارات تمكنهم من مواكبة التنافسية العالمية، وتحقيق متطلبات سوق العمل بما يساهم في دفع وتنمية الاقتصاد المصري في مختلف المجالات، في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 بتحسين جودة التعليم العالي، وتحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع، من خلال تزويد الباحثين عن المعرفة بالمهارات التعليمية المناسبة، والأدوات التي تمكنهم من أن يصبحوا قادة المستقبل.

وقالت مانويلا فرانكو، سفيرة دولة البرتغال بالقاهرة، إنها سعيدة بالمشاركة في الاحتفالية لتوقع عقد التفاقية بالعاصمة الجديدة، مؤكدة سعادتها بالتغيرات الجذرية في العاصمة الإدارية، وموضحة أن إنشاء فرع لجامعة نوفا البرتغالية في مصر وخارج حدود دولة البرتغال، هو بمثابة نقلة نوعية في مجال التعليم الجامعي.

قانون تنظيم عمل أفرع الجامعات الأجنبية في مصر

وأوضح الدكتور محمود علام، رئيس مؤسسة جامعات المعرفة الدولية، أنه في ضوء صدور قانون تنظيم عمل أفرع الجامعات الأجنبية في مصر، تعد جامعة نوفا البرتغالية ثاني جامعة دولية سيتم استضافتها بمقر جامعات المعرفة الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن الجامعات الدولية الجديدة تساهم في إتاحة الفرصة للطلاب المصريين الراغبين في الدراسة بالخارج لاستكمال تعليمهم الجامعي في فرع الجامعة الأجنبية بمصر، والحصول على نفس الكفاءة والجودة التعليمية الدولية المقدمة بالجامعات الأم، بالإضافة إلى الحصول على الشهادة من الجامعة الأم، مشيرا أن التوسع في مجال التعليم الدولي يهدف أيضا إلى جذب أعداد من الطلاب الأجانب للدراسة في فرع الجامعة الأجنبية بمصر.

وأشار إيهاب سلامة، نائب رئيس مجلس الأمناء، إلى أن التوقيع جاء كاستفادة من برتوكول التعاون الموقع بين وزارة التعليم العالي المصرية ووزارة العلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي البرتغالية، بشأن آليات التعاون بين مصر والبرتغال في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، والذي تضمن إنشاء أفرع للجامعات البرتغالية في مصر، لتكون مصر هي أول دولة تُنشئ بها البرتغال أفرع لجامعاتها بالخارج، حيث بادرت المؤسسة التعليمية بتوقيع اتفاق إنشاء فرع لجامعة نوفا البرتغالية إحدى كبرى الجامعات البرتغالية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لإنشاء فروع بمصر للجامعات الأجنبية المرموقة في العالم.