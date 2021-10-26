بالأسماء.. البرامج الدراسية المعتمدة في الجامعات الخاصة والحكومية

كشفت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد التابع لمجلس الوزراء، البرامج الدراسية المعتمدة بالجامعات الخاصة والحكومية للعام الجامعي 2020-2021، والإعلان عنها وإتاحتها لجميع الطلاب للاطلاع عليها، موضحة أن هناك 153 كلية معتمدة بالجامعات الحكومية حتى الآن و39 كلية معتمدة بالجامعات الخاصة.

قائمة برامج التعليم العالي الحكومية الحاصلة على اعتماد الجودة خلال 2020-2021

- هندسة وعلوم الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة

- برنامج إدارة الأعمال الجامعة الأمريكية بالقاهرة

- برنامج التمريض

- كلية العلوم التطبيقية جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

- برنامج هندسة الاتصالات والإلكترونيات بمعهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا.

قائمة برامج التعليم العالي الحكومية الحاصلة على قرار الاعتماد 2021-2021

- هندسة الالكترونيات والاتصالات الكهربية -كلية الهندسة - جامعة القاهرة.

- الغزل والنسيج والتريكو-كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان.

- برنامج مانشيستر-كلية الطب - جامعة المنصورة.

- برنامج إرشاد سياحي-كلية السياحة والفنادق - جامعة المنيا.

- برنامج إعداد معلم الجغرافيا- كلية التربية جامعة مدينة السادات.

- برنامج هندسة القوى والآلات الكهربية- كلية الهندسة - جامعة أسوان.

- برنامج علم النفس-كلية الآداب - بقنا - جامعة جنوب الوادي.

- المكتبات والمعلومات-كلية الآداب جامعة المنوفية.

- برنامج التصوير - كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية.

- برنامج قسم العمارة - كلية الفنون الجميلة جامعة الاسكندرية

- برنامج قسم النحت-كلية الفنون الجميلة جامعة الاسكندرية

- برنامج العلوم الإكتوارية -كلية التجارة جامعة القاهرة

- برنامج الجيولوجيا - كلية العلوم جامعة أسوان

- برنامج هندسة وتكنولوجيا العمارة - كلية الهندسة جامعة القاهرة

- برنامج الهندسة المعمارية - كلية الهندسة جامعة القاهرة

- برنامج هندسة الطاقة الكهربية - كلية الهندسة جامعة القاهرة

- برنامج هندسة القوى والآلات الكهربية - كلية الهندسة جامعة القاهرة

- برنامج الهندسة المدنية / تخصص هندسة وإدارة التشيد - كلية الهندسة جامعة القاهرة

- برنامج الهندسة المدنية - كلية الهندسة جامعة القاهرة

- برنامج هندسة الالكترونيات والاتصالات الكهربية - كلية الهندسة جامعة القاهرة

- برنامج الهندسة الكهربية تخصص هندسة الاتصالات والحاسبات - كلية الهندسة جامعة القاهرة

- برنامج الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات - كلية الهندسة جامعة القاهرة

-برنامج هندسة الحاسبات - كلية الهندسة جامعة القاهرة