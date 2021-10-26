البرهان: سيتم تشكيل مجلس سيادة وحكومة بتمثيل حقيقي يشمل الجميع

قال قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، إنه سيجرى تشكيل مجلس سيادة وحكومة بتمثيل حقيقي يشمل الجميع.

وأضاف البرهان، خلال مؤتمر صحفي تنقله قناة «العربية»، سيتم تعيين رئيس جديد للوزراء في السودان.

وأضاف البرهان، أنه سيجرى اختيار وزير من كل ولاية سودانية في الحكومة المقبلة، مشيرا إلى أن لجنة إزالة التمكين ضرورية لتفكيك ما مر به السودان خلال 30 عاما.

وتابع البرهان: «حمدوك ضيفا في منزلي وليس معتقلا وسيعود لبيته بعد هدوء الأمور وذلك لحمايته من قيود فرضتها عليه قوى سياسية، ونقدم الشكر لحمدوك على الفترة الماضية كرئيس للحكومة».