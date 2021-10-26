أحمد صالح مخرجا لمسلسل ياسمين صبرى في رمضان 2022

تعاقد المخرج أحمد صالح بشكل رسمي على تولى مهمة إخراج مسلسل النجمة ياسمين صبري المقرر عرضه في شهر رمضان 2022 من تأليف محمد عبد المعطى وإنتاج شركة سينرجي، ويجرى الاستقرار على اسمه النهائي حاليًا، حيث بدأ صالح في جلسات العمل مع القائمين على المسلسل ووضع الخطوط العريضة على الشخصيات قبل انطلاق التحضيرات الفعلية.

عودة ياسمين صبري إلى الدراما الرمضانية

وتعود ياسمين صبري إلى الدراما الرمضانية في 2022 بعد غيابها هذا العام، واختارت سيناريو من تأليف محمد عبد المعطي الذي تعاونت معه في أولى بطولاتها المطلقة خلال مسلسل «حكايتي» في شهر رمضان 2019، وشارك في بطولتة العمل أحمد صلاح حسنى، أحمد حاتم، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام جمال وآخرين وإخراج أحمد سمير فرج، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا عند عرضه.

أخر أعمال ياسمين صبري الدرامية

وقدمت ياسمين صبري آخر أعمالها، مسلسل «فرصة تانية» في شهر رمضان قبل الماضي، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وشارك في بطولته أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغنى، سارة الشامي، محمد أبو داود، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة.

حدوتة «90 يوم» من مسلسل «ورا كل باب»

يذكر أن المخرج أحمد صالح ينشغل حالياً بتصوير حدوتة بعنوان «90 يوم» من مسلسل «ورا كل باب» الذى يتم عرضه على قناة الحياة، وهى بطولة نضال الشافعي، دنيا عبد العزيز، ميمي جمال، وأحمد حلاوة، وهشام إسماعيل، وعفاف رشاد.

وذلك بعدما قدم حدوتة «ماريونت» أيضاُ بطولة محمود عبد المغنى ودينا فؤاد وميرنا نور الدين.

وتواجد المخرج أحمد صالح للعام الخامس على التوالي في دراما رمضان المقبل، حيث قدم على مدار السنوات الماضية مسلسلات "ضل راجل" عام 2021 بطولة ياسر جلال ونور ونرمين الفقى، و«ليالينا 80» عام 2020 بطولة إياد نصار وغادة عادل وصابرين وخالد الصاوى، و«أبو جبل» عام 2019، و«أيوب» عام 2018 بطولة النجم مصطفى شعبان.