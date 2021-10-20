تفاصيل «لام شمسية» مسلسل منى زكي في رمضان 2022

تخوض الفنانة منى زكي، السباق الدرامي لشهر رمضان 2022، بمسلسل جديد يحمل اسم «لام شمسية»، وذلك بعد النجاح الكبير التي حققته في رمضان الماضي، من خلال مسلسل لعبة نيوتن، مع المخرج تامر محسن.

المسلسل من إخراج كريم الشناوي

وكشفت الكاتبة مريم نعوم، تفاصيل المسلسل الجديد، في تصريحات لها على هامش مشاركتها في مهرجان الجونة، حيث قالت: «انتظروني في رمضان 2022 بمسلسل لام شمسية، مع الفنانين منى زكي، وإياد نصار، وأحمد رزق، وسيُخرجه كريم الشناوي».

ومن المُقرر أنّ ينطلق التصوير خلال الأسابيع المُقبلة، حيث ما زالت مرحلة ترشيح الأبطال ومعاينة أماكن التصوير قائمة حتى الآن، فلم يُعلن عن أسماء المُشاركين باستثناء إياد نصار وأحمد رزق.

أبطال مسلسل لعبة نيوتن

مسلسل «لعبة نيوتن» من بطولة منى زكي، ومحمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، مايان السيد، محمد التاجي، آدم الشرقاوي، شادية عبدالحميد، علي قاسم، حنان يوسف، آلاء سنان، كريمة منصور، نور إيهاب وكوكبة من النجوم، من تأليف تامر محسن ومها الوزير وإخراج تامر محسن.

وتدور أحداث المسلسل حول اتخاذ حازم وهنا المتحابين قرارا بإنجاب وليدهما المرتقب على الأراضي الأمريكية طمعًا في الجنسية، إلا أن عقبات كثيرة ستعترض طريقهما وتهدد بتدمير زواجهما، خاصة حين تبقى هنا في أمريكا ولا تعود.

منى زكي تتعاون مع محمد هنيدي في فيلم جديد

جدير بالذكر أنّ الفنانة منى زكي، تعيش نشاطا سينمائيا كبيرا، فتحضر في الوقت الحالي لفيلم «الجواهرجي» مع محمد هنيدي، والذي يعتبر عودة لها مرة أخرى، بعد آخر تعاون مع الفنان بـ«صعيدي في الجامعة الأمريكية»، والذي كان مولدا لها ولشباب جيلها في عالم البطولة، كأحمد السقا وطارق لطفي وهاني رمزي وغيرهم من الفنانين.