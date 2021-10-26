البرهان: الحكومة المقبلة ستكون حكومة كفاءات ولن تشارك فيها قوى سياسية

قال قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، «تعهدنا للمجتمع الدولي أننا سنقوم بحماية عملية الانتقال في السودان، والحكومة المقبلة ستكون حكومة كفاءات ولن تشارك فيها قوى سياسية».

وأكد البرهان، خلال مؤتمر صحفي تنقله قناة «العربية» أن خدمة الإنترنت والهاتف ستعود تدريجيا للسودان، مشيرا إلى أن حمدوك لم يصدر أي بيان ولم يتحدث لأي وسيلة إعلامية.

ولفت «البرهان» إلى أنه ليس المقصود من قانون الطوارئ الحالي تقييد الحريات، قائلا «سنلغي قانون الطوارئ بعد إعادة تشكيل مؤسسات الدولة».

وتابع البرهان، أن من تم التحفظ عليه يتواجد حاليا في مكان لائق.