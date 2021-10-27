حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 27-10-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الجوزاء شخصيته مُتحمسة يحب أن يخوض تجارب جديدة وخارجة عن المألوف، ويحب كذلك خوض الأحاديث والنقاشات مع الآخرين.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوازء مهنيًا

القمر يتنافر مع بلوتو في منزلي المال، وقد يتسبب لك اليوم في مستجدات أو نفقات مفاجئة وعليك أن تدير أحوالك بحكمة.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيًا

تميل للتشوش.. حاول أن تقاوم المشاعر السلبية كي تتواصل بصورة أفضل مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء النجم العالمي جوني ديب، ويوافق تاريخ ميلاده 9 يونيو.