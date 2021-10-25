حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 25-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الجوزاء أنه يتوافق مع مولود برج القوس والدلو، كما أن امرأة هذا البرج تتميز بشخصية اجتماعية، كما أنها تسعى دائما إلى تكوين صداقات جديدة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

الحماس وروح الفكاهة يساعدانك اليوم على التعامل مع المستجدات.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

رغم التشوش.. القمر في برجك يجعلك تعتمد أسلوبا مؤثرا وتبدو فاتنا ومقنعا للجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة ناهد السباعي، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.