حظك اليوم برج الجوزاء السبت 23-10-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الجوزاء يتميزون بأنهم لديهم شخصية اجتماعية كثيرا، كما أنهم يسعون دائما إلى تكوين صداقات جديدة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

اليوم تتحسن الأجواء وتحدد جيدا أهدافك وتجتهد، ويمدك الفلك بأفكار ممتازة.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

رغم التشوش.. القمر في برجك يمنحك كل السحر والتألق والجاذبية وتستطيع أن تفتن الجنس الآخر.

من أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان أحمد مكي ويوافق تاريخ ميلاده 19 يونيو.