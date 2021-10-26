حظك اليوم الثلاثاء 26-10-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يبحث العديد من الأشخاص عن حظوظهم ويتطلعون إلى معرفة مايخبرهم به علم الأبراج، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 26-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس فلا تبالغ في ردود أفعالك، ولتكن أكثر تحملا.

حظك اليوم برج الحمل 26-10-2021 على الصعيد العاطفي

المريخ وعطارد بمواجهة برجك، وينصحك الفلك أن تراجع خبراتك، وأن تتعلم من تجارب الماضي، ولا تكرر نفس الأخطاء.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل المغنية العالمية ليدي جاجا، ويوافق تاريخ ميلادها 28 مارس.

حظك اليوم برج الثور 26-10-2021 على الصعيد المهني

المريخ وعطارد بمنزل العمل يدفعانك للقيام بواجباتك على أكمل وجه، تتزود بمعرفة الكثير، ولديك طموحات تستطيع أن تحققها بشرط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الثور 26-10-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش، القمر بمنزل العلاقات يمنحك سحرا.. تحصل على الحب والإعجاب ببساطة وتكسب رضا الجميع عنك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور ديفيد بيكهام، ويوافق تاريخ ميلاده 2 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 26-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المال يدفعك اليوم للاهتمام بشئون مهنية أو مالية، فقط قم بمراجعة خطواتك وحساباتك جيدا.

حظك اليوم برج الجوزاء 26-10-2021 على الصعيد العاطفي

قد تشعر بالتشوش، ومن المهم أن تسيطر على انفعالاتك ولا تتسرع في أقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان محمد رمضان، ويوافق تاريخ ميلاده 23 مايو.

حظك اليوم برج السرطان 26-10-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. الفلك يمنحك اليوم روح تحدي ويمكنك أن تفرض سيطرتك، فقط كن لبقا واحمِ نفسك.

حظك اليوم برج السرطان 26-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمدك اليوم بالسحر والجاذبية والتألق، وقد يجدك الجنس الآخر جذابا ويرضيك ذلك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نرمين الفقي، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يونيو.

حظك اليوم برج الأسد 26-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تنظم جهودك، ولا تعلن خططك وتحكّم في تلقائيتك، ولا تفخر بنفسك.

حظك اليوم برج الأسد 26-10-2021 على الصعيد العاطفي

المريخ وعطارد بمنزل العلاقات يساعدانك على التعامل بحنكة، فقط ينصحك الفلك اليوم بعدم التعالي ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية ساندرا بولوك، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 26-10-2021 على الصعيد المهني

الشمس في منزل العلاقات تمنحك نشاطا وإشراقة وتحسن التفاوض.

حظك اليوم برج العذراء 26-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الأصدقاء وقد تكون الصداقة اليوم ملاذا مهما من الهموم بالنسبة لك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان باسل خياط، ويوافق تاريخ ميلادها 29 أغسطس.

حظك اليوم برج الميزان 26-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. حاول اليوم أن تهدأ لتحسن التفكير في أعمالك وواجباتك ومستقبلك.

حظك اليوم برج الميزان 26-10-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. فينوس وعطارد داعمان ويمنحانك حضورا ويساعدانك على التكيف مع الظروف والمستجدات.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان أمير كرارة، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 26-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ والوقت مناسب لاتخاذ قرار صائب، أو للتخطيط لسفر أو للقيام برحلة موفقة.

حظك اليوم برج العقرب 26-10-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم تساعدك بصيرتك على إيجاد الحلول لمشاكل عالقة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب النجمة العالمية جوليا روبرتس، ويوافق تاريخ ميلادها 28 أكتوبر.

حظك اليوم برج القوس 26-10-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات يمنحك أفكارًا ملهمة لتنمية مدخرات أو أعمال، ويساعدك على التخطيط للمستقبل، فقط لا تعلن خططك.

حظك اليوم برج القوس 26-10-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تمنحك سحرا، ويساعدك ذلك على الاقتراب بسهولة ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان هاني شاكر، ويوافق تاريخ ميلاده 21 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 26-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك فلا تتعجل الأمور وادرس جيدا، وتأنّ في حكمك على الأمور وعلى مواقف البعض.

حظك اليوم برج الجدي 26-10-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الصعوبات من حولك، حافظ على إصلاح علاقتك بالأهل والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان شريف رمزي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 26-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة ويساعدك ذلك على تنظيم طاقتك وتوظيفها في اتجاه سليم.. اليوم لن تضيع جهودك هباءً.

حظك اليوم برج الدلو 26-10-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان ويساعدانك على توطيد علاقاتك وتحقيق تقدّم شخصي، وتتصرّف بنضج.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة آمال ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 19 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 26-10-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم.. تتيسر أمور وتصل لنتائج ترضيك وتشعر بالأمان.

حظك اليوم برج الحوت 26-10-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في منزل الحب يجعلك اليوم قادرا أن تأسر من تحب بكل الود والحب والحنان.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.