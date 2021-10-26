كيف يستعد أهالي مدينة الإسكندرية للنوات؟.. «النزول للضرورة فقط»

تتأثر مدينة الإسكندرية بنحو 18 نوة، يصاحبها تقلبات جوية عنيفة، تتمثل أحيانًا في هطول الأمطار بغزارة مصحوبة بالسحب الرعدية، ما يستدعي رفع حالة الطوارئ في المدينة معظم أيام فصل الشتاء.

وفي يوم 16 نوفمبر المقبل، تكون عروس البحر المتوسط على موعد مع نوة المكنسة إنذارًا بأولى النوات الشديدة على المدينة التي تستمر لمدة 4 أيام، وتكون مصحوبة برياح شمالية غربية تكنس البحر، إضافة إلى الأمطار الغزيرة.

كيف يستعد أهالي الإسكندرية للنوات؟

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ موسم الأمطار الذي تشهده المدينة الساحلية، جار الاستعداد له جيدًا قبل حالة عدم الاستقرار بفترة كافية، من خلال الاطمئنان على شبكات الصرف الصحي لاستقبال كميات الأمطار، وتطهير مخرات السيول للمناطق الجبلية.

وأضاف شاهين لـ«الوطن»، أنّه يتم التنسيق باستمرار مع المحافظات عن طريق غرفة دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزارء قبل هطول الأمطار لاتخاذ التدابير اللازمة، فضلًا عن التعاون المباشر مع غرف الأزمات الموجودة داخل كل محافظة.

وخلال حالات عدم الاستقرار التي تصاحب النوات التي تضرب مدينة الإسكندرية على مدار العام، يُنصح دائمًا بتوخي الحذر في أماكن سقوط الأمطار الغزيرة ونشاط الرياح، والقيادة بهدوء على الطرق السريعة أثناء سقوط الأمطار، وبقدر الإمكان عدم التواجد في الأماكن المكشوفة أو المفتوحة أثناء حدوث البرق، وتجنب الوقوف إلى جانب كابلات الكهرباء أو أعمدة الإنارة، وعدم الترجّل في أثناء سقوط الأمطار الغزيرة بقدر الإمكان، وعدم مغادرة المنازل إلا للضرورة خاصة في أثناء حالات عدم الاستقرار العنيفة.

وتتخذ المحافظة عدة إجراءات للحفاظ على أهالي المدينة، من خلال وضع حواجز على النقاط الساخنة على طول الكورنيش، لمنع خروج الأمواج العالية، والتي تصل في بعض الأحيان لـ4 أمتار، والتي تقوم بدورها بسد الشنايش على الكورنيش، لمنع غرقه تمامًا.