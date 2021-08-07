«نوة» صيفية تدفع لإغلاق شواطئ مطروح المفتوحة ليومين

تسببت «نوة» صيفية في إغلاق شواطئ مطروح المفتوحة على البحر المتوسط، اليوم السبت، ومن المتوقع أن تستمر إغلاقها لمدة يومين، بسبب ارتفاع الأمواج ونشاط الرياح وارتفاع المد والجزر، ووجود سحب في مياه البحر، مع نشاط للدوامات وعدم استقرار حالة البحر، مما يصعب نزوله، ويهدد حياة المواطنين.

جاء إغلاق الشواطئ المفتوحة في مطروح، بناءً على توجيهات من اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بغلق الشواطئ المفتوحة حالة عدم استقرار البحر أو وجود نوة، للحفاظ على حياة المواطنين من المصطافين وأهالي مطروح، ومنع نزولهم الشواطئ، ورفع الأعلام السوداء، والتنبية على المواطنين بعدم النزول نهائياً، حتى تستقر الأوضاع في البحر.

تعرف على موعد عودة فتح شواطئ مطروح المغلقة

وقال مصطفى محمود بو حسين العميري، من العاملين على شاطئ أم الرخم بمدينة مرسى مطروح، إن موعد فتح الشواطئ المغلقة يوم الاثنين المقبل، عقب الانتهاء من النوة الموجودة في البحر حالياً، وهو ما أدى إلى غلق شاطئ أم الرخم، ومنع المصطافين من النزول إليه، وكذلك الشواطئ المفتوحة المجاورة.

محافظ مطروح يوجه بغلق الشواطئ المفتوحة

وقررت محافظة مطروح غلق الشواطئ المفتوحة على البحر الكبير، بسبب النوة حتى تحسن واستقرار حالة البحر، منعاً من تعرض أي مواطن لمخاطر غرق، ومنها شاطئ المروة، وشاطئ أم الرخم، والشواطئ الجديدة على كورنيش مطروح الجديد، والقصر، والأبيض، وشاطئ عجيبة.

واستقبلت محافظة مطروح آلاف الأسر خلال الفترة الماضية، حيث بلغ عدد المصطافين في مطروح حوالي 3 ملايين مصطاف على الشواطئ، خلال الأيام الأخيرة، بحسب بيانات رسمية صادرة عن المحافظة.

وتتمتع شواطىء مطروح بالعديد من المقومات الطبيعية التى تجذب المصطافين من جميع محافظات مصر، ومنها ألوانها الفيروزية، والرمال البيضاء، وجمال المناظر الطبيعية الخلابة، في ظل وجود خدمات من دورات مياه ومنقذين، وأدشاش، وسيارات إسعاف تنتشر من مرسى مطروح وحتى الساحل الشمالي.