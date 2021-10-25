أسماء ومواعيد 18 نوة تضرب المدن الساحلية: أشدها المكنسة وقاسم

استعدت محافظة الإسكندرية، لاستقبال موسم الأمطار والنوات، التي تهب على عروس البحر الأبيض المتوسط؛ بداية من شهر سبتمبر الماضي، حيث تتعرض المحافظات الساحلية للعديد من النوات على مدار العام، ولكل نوة اسم ومعنى معين.

ويصاحب تلك النوات الأمطار الغزيرة التي تصل إلى حد السيول، فضلًا عن أصوات الرعد والبرق، المصحوبة بالرياح الشديدة مع انخفاض في درجات الحراراة، ما يستدعي رفع حالة الطوارئ في السواحل معظم أيام فصل الشتاء.

وعلى مدار العام، تتأثر المدن الساحلية بـ18 نوة، تستعرض «الوطن» أسماءها وتوقيتاتها، وفقًا لما أعلنته الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، على النحو التالي:

مواعيد وأسماء النوات والعواصف على البحر المتوسط

تتعرض المدينة الساحلية لـ18 نوة على مدار العام، وأشدّها نوة المكنسة المقرر أن تضرب السواحل في 16 نوفمبر، وتستمر لمدة 4 أيام، يصاحبها أمطار شديدة، و«قاسم» المقرر أن تشهدها البلاد في الرابع من ديسمبر المقبل، إذ تستمر لمدة 5 أيام، ويصاحبها رياح جنوبية غربية وعواصف وأمطار غزيرة.

نوة المكنسة

وتأتي إنذارًا بأولى النوات الشديدة على عروس المتوسط، إذ تبدأ في 16 نوفمبر من كل عام، وتستمر لمدة 4 أيام، وتكون مصحوبة برياح شمالية غربية تكنس البحر بالإضافة إلى الأمطار شديدة.

أنواء باقي المكنسة

تبدأ في 22 نوفمبر من كل عام، وتستمر لمدة 4 أيام، وتكون مصحوبة برياح جنوبية غربية ممطرة.

نوة قاسم

تبدأ نوة قاسم في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر تحديدًا في اليوم الرابع، تستمر لمدة 5 أيام، ويصاحبها رياح جنوبية غربية وعواصف شديدة.

أنواء الفيضة الصغيرة

تبدأ في 19 ديسمبر من كل عام، يصاحبها رياح شمالية غربية ممطرة، وتستمر لمدة 5 أيام.

أنواء عيد الميلاد

تبدأ في 28 ديسمبر، ويصاحبها أمطار شديدة ورياح غربية وتستمر لمدة يومين فقط.

نوات رأس السنة

تبدأ في 2 يناير من كل عام، يصاحبها رياح غربية ممطرة، وتستمر لمدة 4 أيام.

نوات الفيضة الكبيرة

تبدأ في 12 يناير من كل عام، يصاحبها رياح جنوبية غربية شديدة الأمطار، وتستمر لمدة 6 أيام.

نوات الغطاس

تبدأ في 19 يناير من كل عام، يصاحبها رياح غربية ممطرة، وتستمر لمدة 3 أيام.

نوة الكرم

تبدأ في 28 يناير من كل عام، يصاحبها رياح غربية شديدة الأمطار، وتستمر لمدة 7 أيام.

أنواء الشمس الصغيرة

تبدأ في 18 فبراير من كل عام، يصاحبها رياح غربية شديدة الأمطار، وتستمر لمدة 3 أيام.

أنواء السلوم

تبدأ في 2 مارس من كل عام، يصاحبها رياح جنوبية غربية ممطرة، وتستمر لمدة يومين فقط.

نوة الحسوم

تبدأ في 9 مارس من كل عام، يصاحبها رياح جنوبية غربية ممطرة غالبا، وتستمر لمدة 7 أيام.

أنواء الشمس الكبيرة

تبدأ في 18 مارس من كل عام، يصاحبها رياح شرقية، وتستمر لمدة يومين فقط.

نوة عوة وبرد العجوزة

تبدأ في 24 مارس من كل عام، يصاحبها رياح شرقية، وتستمر لمدة 6 أيام.

نوة الخماسين

تبدأ في 23 أبريل من كل عام، يصاحبها رياح شرقية ساخنة، وتستمر لمدة يومين فقط.

نوة رياح النقطة

تبدأ في 18 يونيو من كل عام، يصاحبها رياح شرقية ساخنة، وتستمر لمدة يومين فقط.

نوة رياح الصليب

تبدأ في 30 سبتمبر من كل عام، يصاحبها رياح غربية، وتستمر لمدة 3 أيام.

نوة رياح الصليبة

تبدأ في 20 أكتوبر من كل عام، يصاحبها رياح غربية ممطرة غالبا، وتستمر لمدة 3 أيام.