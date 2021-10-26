درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم.. طقس مشمس وتوقعات بهطول أمطار

شهدت مدينة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، طقسا مشمسا، مع تراجع نشاط للرياح الباردة عما كانت عليه خلال الأيام الماضية، وسط توقعات من قبل هيئة الأرصاد الجوية بهطول أمطار خفيفةعلى المدينة الساحلية، ما دعا شركة الصرف الصحي في المحافظة إلى إعلان حالة الاستعداد ونشر السيارات في الشوارع تحسباً لهطول الأمطار.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في الإسكندرية

وسجلت درجة الحرارة في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، 27 درجة مئوية، ووصلت نسبة الرطوبة إلى 61% في ارتفاع طفيف مقارنةً بالأيام الماضية، فيما وصلت سرعة الرياح إلى 16 كيلومتر في الساعة، وهو ما تسبب في هدوء أمواج البحر، مع توقعات بهطول أمطار وصلت إلى نسبة 10%، وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية.

حالة طقس الإسكندرية اليوم

وعلى الرغم من أن مدينة الإسكندرية شهدت خلال السنوات الماضية أمطار غزيرة، كان من بينها غرق المدينة الحدث الأشهر في عام 2015، إلا أن التغيرات المناخية اختلفت كثيراً حيث لم تشهد المدينة الساحلية تساقط الأمطار بغزارة خلال الشهر الجاري حتى الآن، ووفقا لتوقعات هيئة الأرصاد بشأن طقس الإسكندرية، توقعت الهيئة هطول الأمطار بنسبة 10% فقط، وهو ما يشير إلى التغير الجذري في المناخ الذي أدي إلى اختلاف نوات الشتاء والمواعيد عما كانت عليه مسبقاً.

نوات الشتاء في الإسكندرية

يُذكر أن مدينة الإسكندرية تشهد العديد من النوات التي من المقرر أن تبدأ في شهر نوفمبر المقبل وفقاً للخطة حيث تبدأ بعد منتصف نوفمر نوة المكنسة وهي النوة الأولى التي تشهد أمطارا غزيرة على مدار عدة أيام.